Legittima difesa: tolto il riferimento alla “notte”. Si tratta con Forza Italia. La nuova legge sulla legittima difesa continua a far discutere. A pochi giorni dall’approvazione alla Camera dei deputati, i partiti della maggioranza (Pd, Ap) cercano una sponda in Senato, in particolare puntando ad un accordo con Forza Italia. Ma la trattativa è in salita, soprattutto a causa di un controverso passaggio della nuova legge, in cui si fa riferimento alle aggressioni “notturne”. Anche il neoeletto segretario del Pd Matteo Renzi ha criticato la nuova legge, proprio nel passaggio pasticciato in cui si fa riferimento alla “notte” come orizzonte temporale nel quale si può sparare al ladro o all’aggressore che penetra nella propria abitazione.

Il ministro degli Esteri e leader di Alternativa Popolarre, Angelino Alfano, ha dichiarato che “se il testo non è chiaro si può migliorare in Senato”. Dopo aver recepito queste critiche, il relatore della legge David Ermini (Pd) si dice pronto a far togliere la parola “notte” dal testo, ma potrebbe essere troppo tardi per salvare la norma. In un’intervista a Radio1, il presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Eugenio Albamonte, ha definito la legge inutile e confusa, ponendo l’accento su un altro aspetto controverso della norma.

Legittima difesa: tolto il riferimento alla “notte”. Si tratta con Forza Italia.

La riforma prevede infatti che la colpa di colui che spara per difendersi sia sempre esclusa quando “l’errore è conseguenza del grave turbamento psichico causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione”. Secondo Albamonte, questa “è una categoria giuridica che metterà alla prova i giudici, che dovranno stabilire quando c’è turbamento e quando è grave e quindi porrà dei problemi applicativi”. Per l’avvocato Giulia Bongiorno, grande sostenitrice di una nuova legge sulla legittima difesa, la legge è addirittura “palesemente incostituzionale”.

Un testo scritto male, dunque. Tanto che sembra voler circoscrivere la possibilità della legittima difesa soltanto al «tempo di notte», interpretazione che ha scatenato l’ironia dei social e soprattutto la solenne bocciatura da parte di Renzi. In Senato serviranno i voti di Forza Italia, data l’opposizione intransigente di Movimento 5 Stelle, Lega Nord, Fratelli d’Italia e sinistra ex-Pd. Matteo Salvini attacca: “come fa il Pd a votare una legge il giovedì e a sconfessarla il venerdì? La legge deve essere chiara: via l’articolo 52 del codice penale: non esiste il reato di eccesso di legittima difesa. Se vanno avanti con questa schifezza raccogliamo le firme per un referendum per cancellarla”.