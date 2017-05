Riforma pensioni 2017, oggi 6 maggio: le news ed il punto su Ape, Fase due, opzione donna

Riforma pensioni 2017, le news ad oggi 6 maggio 2017. Settimana intensa di avvenimenti ed incontri sul fronte delle pensioni e della previdenza. Il 4 maggio si è tenuto il nuovo incontro tra governo e sindacati e l’esecutivo ha dovuto rispondere sull’interrogazione relativa alla proroga del regime opzione donna. Il punto sugli eventi della settimana viene fatto da Orietta Armiliato, del gruppo Facebook Comitato Opzione Donna Social:”Carissime, settimana interlocutoria, molte discussioni circa il tema dei decreti attuativi che ancora non hanno visto la loro pubblicazione alimentando un clima di incertezza che crea sfiducia e rallenta ogni possibile avvio di trattativa dei temi contemplati nella cd. Fase2 che ieri, oramai ai blocchi di partenza da qualche settimana, doveva avere il suo start ma che invece ha, ancora una volta, trattenuto in canna il suo colpo di pistola”.

Riforma pensioni 2017, le news ed il resoconto di Ghiselli dopo l’incontro tra governo e sindacati.

La Armiliato riporta anche i primi commenti di Ghiselli, segretario confederale Cgil, dopo l’incontro tra governo e sindacati:«Questo é quanto Roberto Ghiselli (Cgil) ci ha detto, commentando l’incontro:”Da un lato si stenta a chiudere la fase uno, in particolare per quanto concerne l’attivazione dell’Ape sociale e gli interventi per i lavoratori precoci e dall’altro non si riesce a far decollare la fase due, nella quale ci si dovrebbe concentrare su nodi altrettanto importanti come la pensione per i giovani, la flessibilità in uscita, la differenziazione dell’attesa di vita, il lavoro di cura, la previdenza complementare e la rivalutazione delle pensioni in essere”. Quindi nulla di “imbastito” per ora e tutto nuovamente rimandato al prossimo incontro che è stato posto in agenda per il 10 Maggio. In quella data, sarà davvero necessario iniziare il confronto per poter mettere le diverse proposizioni su una piattaforma che non solo definirà i termini del confronto stesso ma che andrà a riempirsi di contenuti e di proposte, funzionali e necessarie a portare avanti il processo iniziato con la Legge di Bilancio 2017″.

Riforma pensioni, il punto sull’interrogazione relativa ad opzione donna(aggiornamenti ad oggi 6 maggio 2017).

In chiusura la Armiliato fa un accenno alle interrogazioni parlamentari relative alla proroga del regime opzione donna:”Doveroso un cenno alla risposta giunta da parte del Ministero del Lavoro che conferma, ancora una volta, la definitiva chiusura della sperimentazione di quanto all’art. 1 coma 9 della Legge 243/2004 giunta a seguito delle quattro interrogazioni presentate al Senato da diverse compagini politiche che ne chiedevano la sorte e/o la possibile proroga. Anche in questa occasione, non sono mancate le solite considerazioni di basso profilo rivolte sia ai vari membri della Commissione Lavoro, sia ai Sindacati e sia al nostro Comitato, tutte volte a strumentalizzare in negativo ovviamente i concetti oggettivi espressi dalle parti su questo tema in varie occasioni e dunque, l’unica cosa che provocatoriamente mi verrebbe da dire é “perdonateli perché non sanno….quello che dicono!”.