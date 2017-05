Pensioni, esodati ed ottava salvaguardia: le ultime novità. Le ultime novità sugli esodati riguardano l’esito del monitoraggio effettuato dall’Inps sull’ottava salvaguardia pensionistica. Le modalità ed i criteri per la presentazione dell’istanze d’accesso erano state indicate dall’ente previdenziale con la circolare n. 11 del 26 gennaio 2017. La scadenza per la presentazione delle domanda era stata fissata per il 2 marzo 2017.

I posti a disposizione sono 30.700, mentre le domande pervenute 31.852. Le istanze accettate sono 7.674, le respinte 7.902 e 16.276 sono ancora in fase di approfondimento. Come riportato da “Il Sole 24 ore”, il maggior numero di domande sono state presentate da lavoratori in mobilità o in trattamento speciale edile con cessazione di contratto entro fine 2014 e maturazione dei requisiti pre-Fornero entro la fine dell’ammortizzatore sociale, che risultano essere 14.380, di cui 2.072 accolte.

Pensioni anticipate, Ape. Il punto di Giuliano Cazzola.

In tema di pensioni anticipate ed Ape, l’economista Giuliano Cazzola su “le formiche.net” dopo aver analizzato il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio in merito all’accesso all’Ape sociale ed alle pensioni anticipate dei lavoratori precoci, ha osservato:”Visto il ritardo nella sua predisposizione, il Consiglio di Stato ha avanzato due principali rilievi al testo del decreto sull’Ape social predisposto dal governo: l’esigenza di spostare di un mese, al 31 luglio, l’arco temporale in cui presentare le domande; il riconoscimento comunque retroattivo al 1° maggio per gli aventi diritto. Osservazioni ovvie: il Governo avrebbe potuto arrivarci anche da solo”.

Nel corso della trasmissione DiMartedì, Cazzola ha analizzato uno degli aspetti caratteristici dell’Ape volontaria, ossia la possibilità di cartolarizzazione. “La cartolarizzazione è fatta apposta per trasformare il credito in liquidità”, ha chiarito. “Questa norma si pone solo per l’Ape volontaria”. L’economista si chiede che senso abbia, visto che si tratta di una misura di natura sperimentale che avrà, a suo dire, un esiguo numero di adesioni.

In riferimento al blocco del turnover e del ritardo nell’accesso alla pensione, responsabile, per alcuni, del mancato ingresso di giovani nel mondo del lavoro, l’economista ha commentato:”I quotidiani annunciano che gli over 50 stanno perdendo il lavoro, mentre aumenta l’occupazione giovanile, pur in un quadro ancora critico. La smetteranno almeno di dire che i giovani non trovano lavoro perché gli anziani sono stati incatenati al loro impieghi a causa della riforma Fornero, al punto da aver bloccato il turn over?”.

Pensioni anticipate, precoci. Il parere del Consiglio di Stato.

Una delle criticità che ha riscontrato il Consiglio di Stato nello schema di regolamento della misura per le pensioni anticipate dei lavoratori precoci si trova ai commi 1 e 2 dell’art. 4, concernente la domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio. Il comma 1 individua l’ufficio presso il quale la domanda va presentata, la sede Inps di residenza dell’interessato e il comma 2 stabilisce un regime ancorato al rispetto di un doppio termine di presentazione, che è legato all’operare della clausola di salvaguardia di cui all’art. 11, a seconda che l’onere finanziario accertato risulti a consuntivo (pari o) superiore oppure inferiore allo stanziamento di bilancio previsto.

Il Consiglio di Stato ha osservato: “Approfondendo il comma 1, si osserva come la disposizione andrebbe coordinata con la disciplina generale di cui all’art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo cui “tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica”. La formulazione del comma 1 andrebbe inoltre semplificata, potendo esprimersi lo stesso concetto nei seguenti termini: “La domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio è presentata dall’interessato, anche per fax o in via telematica, alla sede Inps di residenza”. Il Consiglio di Stato nel proprio parere ritiene necessario, al fine di stabilire l’ordine cronologico fra domande presentate lo stesso giorno, che il regolamento imponga all’Inps che riceve la domanda di annotare non solo la data, ma anche l’orario esatto di presentazione, rilasciandone ricevuta all’interessato.

Passando ad esaminare il comma 2, si prevede che per l’anno attualmente in corso la domanda si debba presentare entro il 1° giugno 2017 da parte dei soggetti che “si trovano o verranno a trovarsi entro il 31 dicembre 2017 nelle condizioni di cui all’art. 3”. E che gli anni successivi, la domanda vada presentata entro il 1° marzo di ciascun anno, da parte dei soggetti che verranno a trovarsi nelle medesime condizioni nel corso degli anni successivi.

Il Consiglio di Stato sottolinea che:” E’ necessario rilevare come a causa del significativo ritardo con il quale si è proceduto alla predisposizione e alla trasmissione del presente schema di regolamento, ben oltre il termine di 60 giorni dall’entrata in vigore della norma primaria, il mantenimento di una tale scadenza non sembra un’opzione possibile perché costringerebbe gli interessati a presentare la loro domanda in un tempo troppo breve, con il serio rischio di dissuadere gli interessati dal farlo oppure di dare corso a domande incomplete, il cui esame non potrà essere sollecito e proficuo. Si reputa quindi necessario prevedere, in luogo di quella 1° giugno, la data (quanto meno) del 31 luglio 2017″.

Inoltre, appare ovvio che ” il differimento dei tempi di presentazione della domanda non farà venir meno la decorrenza del beneficio, che deve rimanere ancorato nei suoi effetti, anche economici, al momento della maturazione dei requisiti e a far data dal 1° maggio 2017, così permettendo di neutralizzare (e anzi di recuperare) il tempo che si è sinora perduto”. Per il Consiglio di Stato:”Fermo restando il rispetto di questo primo termine, che a regime (per gli anni avvenire) è individuato nel 1° marzo, si prevede che, laddove (all’esito del monitoraggio) residuino risorse finanziarie, non interamente coperte dalle domande presentate tempestivamente, siano prese in considerazione anche le domande per così dire tardive, ovvero presentate oltre il 1° marzo (per l’anno in corso, oltre il 1° giugno che, lo si ripete, si suggerisce sia differito almeno al 31 luglio), purché non oltre il 30 novembre”.

Pensioni anticipate, precoci. Le ultime novità.

In attesa che venga emanato il decreto della misura per le pensioni anticipate dei lavoratori precoci, per il quale l’attesa sembra debba finire entro pochi giorni, come annunciato dal Ministro del Lavoro Poletti al termine dell’ultimo incontro tenuto sulle pensioni con i sindacati, il gruppo dei Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti ha annunciato la propria partecipazione alla manifestazione di carattere nazionale organizzata dalla Cgil, che si terrà oggi 6 maggio a Roma, per ribadire le proprie richieste al Governo: quota 41 per tutti, flessibilità in uscita sganciata da qualsiasi prestito a partire dai 62 anni, blocco dell’aspettativa di vita, revisione del metodo contributivo, redistribuzione della ricchezza facendo pagare stavolta chi ha di più ed ha dato di meno e separazione della previdenza dall’assistenza.