Sereno variabile anticipazioni e news puntata di sabato 6 maggio 2017 – «Sereno di maggio lascia il posto al Giro d’Italia» – Siamo di nuovo al nostro appuntamento settimanale con una nuova puntata di Sereno variabile, il benemerito e longevo programma di Rai 2 che secondo le ultime anticipazioni sui viaggi in compagnia di Osvaldo Bevilacqua che, dopo l’escursione oltre confine a Lisbona – nel bellissimo Portogallo – questa volta non ci porterà alla scoperta di nuove attrazioni turistiche e non solo nel nostro ancor più Bel Paese. Infatti, secondo le ultime anticipazioni e news di Sereno Variabile, la puntata di oggi sabato 6 maggio 2017 non andrà in onda, per lasciar posto alla programmazione e alle cronache previste dalla seconda rete nazionale, relative al Giro d’Italia numero cento! Infatti il Bel Paese di cui sopra in questi giorni è attraversato da un altro tipo di di viaggio, quello della corsa ciclistica più amata d’Italia! Arrivederci dunque alle nostre prossime anticipazioni e news di Sereno Variabile – restate con noi! – e buona visione del Giro!

