Silvia Toffanin, il look a Verissimo oggi, sabato 6 maggio 2017

Verissimo, gli ospiti di oggi, 6 maggio 2017. Silvia Toffanin torna puntuale oggi su Canale 5, sabato 6 maggio 2017, con una nuova puntata di Verissimo. La puntata di oggi si preannuncia ricca di ospiti: ci sarà il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo Francesco Gabbani, che ha conquistato l’Italia intera con la sua Occidentali’s karma. Ci saranno Roberto Farnesi e Kaspar Capparoni, che parleranno della nuova fiction di Canale 5 “Solo per amore – destini incrociati” di cui saranno protagonsiti. Ci sarà Elenoire Casalegno e ci sarà l’attoreLino Guanciale, reduce dal grande successo della fiction di Rai 2 La porta rossa.

Silvia Toffanin, il look con camicia fantasia oggi, 6 maggio, a Verissimo.

Per ogni puntata, Silvia Toffanin sceglie outfit raffinati e di estrema tendenza per questa Primavera Estate 2017. Per la puntata di sabato scorso, la conduttrice ha scelto di indossare un abito dai toni pastello con stampa floreale, mentre per la puntata di oggi, 6 maggio 2017, la bella Silvia ha optato per una camicia fantasia e per dei pantaloni larghi neri.