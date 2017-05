Tagli capelli corti, medi e frange estate 2017. Di grande tendenza per l’estate 2017 saranno i tagli di capelli medi, i bob ed i caschetti in tutte le loro versioni e declinazioni. Dai saloni più importanti, ad esempio Jean Louis David, Wella, Cotril viene confermato l’effetto domino dei tagli medi: le medie lunghezze saranno un must have in fatto di tagli di capelli per la primavera estate 2017.

I tagli medi più gettonati sono i bob, a partire dalla versione più classica, a quella più allungata, ossia i long bob, passando per la variante wob, il taglio di capelli lob, medio corto, portato con effetto wavy, che beneficia delle ondulazioni e ma anche dei giochi di colore più chiari.

I tagli di capelli medi o corti che siano saranno accompagnati da bellissime frange di tendenza, come quella sfoggiata da Dakota Jonhnson. Il suo hair stylist Mark Townsend, ha annunciato il nuovo taglio di capelli dell’attrice, un taglio medio lungo con scalature accompagnato da una magnifica frangia, leggermente corta al centro e scalata verso l’esterno in modo tale che si formi una naturale apertura al centro.

Anche i tagli di capelli corti saranno un must have della prossima stagione, nella versione pixie cortissimi o con ciuffo allungato. Anche per gli amanti degli tagli di capelli corti, un dettaglio che non potrà mancare sarà la frangia, sfilzata o piena, per valorizzare il taglio ed i tratti del viso, accentuandoli o celandoli, a seconda delle necessità.

