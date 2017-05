Verissimo, anticipazioni news e ospiti di sabato 6 maggio 2017 – «Verissimo ospita il vincitore di Sanremo!» Il rotocalco del sabato pomeriggio di Silvia Toffanin ci tiene compagnia anche oggi con un ricco – come sempre, del resto – parterre di ospiti. Di chi si tratta? Vediamolo insieme attraverso le nostre anticipazioni e news di Verissimo che – per la puntata di questo sabato 6 maggio 2017 – annunciano un ospite speciale. È il cantautore che con il suo Occidentalis Karma ha trionfato a Sanremo, e trionfa tuttora negli ascolti: Francesco Gabbani!

Verissimo, anticipazioni news e ospiti di sabato 6 maggio 2017 – «Gabbani, Farnesi, Capparoni, Guanciale ed Eleonor Casalegno!»

Secondo le anticipazioni e news di Verissimo in questo sabato pomeriggio vedremo tra gli ospiti due attori molto amati del piccolo schermo nostrano, Roberto Farnesi e Kaspar Capparoni che saranno i protagonisti della nuova fiction che a breve sarà trasmessa su Canale5 col titolo “Solo per amore – destini incrociati”. E ancora tanti altri volti dello spettacolo che si racconteranno al microfono della Toffanin come la conduttrice radiofonica e televisiva, Elenoire Casalegno e l’attore, amatissimo in particolare dal pubblico femminile, Lino Guanciale che conquista sempre ottimi ascolti tv con le sue fiction. Ultimamente è stato protagonista insieme a Gabriella Pession, della serie “La porta Rossa” sugli schermi Rai, dove ha vestito i panni del Commissario Cagliostro. Inoltre, come tutti i sabati, il primo ospite sarà sempre un attore de Il Segreto: in questa puntata una new entry, Jaime Llorente, interprete di Elías Mato!