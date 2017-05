Verissimo news e anticipazioni il Segreto sabato 6 maggio 2017 – Jaime Llorente – interprete ne Il Segreto di Elías Mato – ospite della puntata di sabato 6 maggio 2017 – «Un’altra new entry da Il Segreto!» – Tanti ospiti anche questo sabato pomeriggio da Silvia Toffanin che oggi – come mostrano le news e le anticipazioni di Verissimo – ha avuto tra i protagonisti del suo rotocalco televisivo, per la gioia degli amanti della musica pop nostrana, Francesco Gabbani, vincitore dell’ultimo Sanremo e in procinto di rappresentare l’Italia all’Eurofestival. A portare le anticipazioni da Il Segreto è arrivato un nuovo interessante personaggio, l’attore spagnolo interprete di Elías Mato, Jaime Llorente!

Verissimo anticipazioni e news: Jaime Llorente de il Segreto nella puntata di sabato 29 aprile 2017 – «Gli amori di Jaime e di Elías!»

Dunque l’ospite de Il Segreto a Verissimo di oggi – come leggiamo nelle news e anticipazioni di entrambi i programmi – è l’attore spagnolo Jaime Llorente, meglio noto ai fan come Elías Mato, il chimico della soap opera spagnola. Il giovane è approdato con la settima stagione, poco dopo l’ingresso di Hernando Dos Casas e si è subito affezionato a Beatriz e poi a Camila, di cui in realtà è davvero innamorato. E infatti le anticipazioni ci dicono che tra i due sta per succedere qualcosa… Ma le domande della Toffanin, come sempre, riguardano anche la vita privata degli attori della soap spagnola, e Llorente non ha fatto eccezione. Abbiamo saputo così che Jamie è fidanzato, lei si chiama Carolina ed è anch’essa un’attrice, che al momento recita in teatro; stanno insieme da poco più due anni, e si sono incontrati appena si è trasferito a Madrid. Le giovani fan del bell’attore dovranno farsene una ragione!