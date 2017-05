Verissimo, oggi 6 maggio 2017: ospite Elenoire Casalegno che racconta la fine del suo matrimonio!

Verissimo, le anticipazioni di oggi sabato 6 maggio 2017. Oggi Elenoire Casalegno sarà ospite a Verissimo, dove parlerà per la prima volta in tv della fine del suo matrimonio con Sebastiano Lombardi. La showgirl ospite di Silvia Toffanin a ‘Verissimo‘ racconterà la verità sulla fine del suo matrimonio: “Mi sono sposata per la prima volta a trentotto anni per amore. Non credo sia stato un errore. Tra noi c’è stato un distacco, ognuno ha preso strade differenti. I nostri caratteri non si sono più incastrati, non camminavamo più parallelamente”.

Verissimo, le anticipazioni di oggi sabato 6 maggio 2017: Elenoire Casalegno racconta la fine del suo matrimonio.

L’addio non è stato semplice, ma ormai era l’unica strada da percorrere e sia lei che Sebastiano erano d’accordo fosse la cosa giusta da fare. “Non è facile, soprattutto quando sei tenuta a dare delle spiegazioni pubblicamente. Ci sono stati momenti di sofferenza, di dolore. Questo è un periodo in cui sto metabolizzando, diciamo che il peggio è passato. La notizia è emersa oggi, ma in realtà era da tanto tempo che le cose tra me e Sebastiano non andavano, da prima che facessi Il Grande Fratello. Ho preso Il Grande Fratello come un percorso, è stata una pausa da tutto e mi ha permesso di entrare in contatto con la parte più profonda di me stessa, senza distrazioni”, ha raccontato la Casalegno.”Uscita dalla casa è crollato tutto. Ci siamo guardati negli occhi e abbiamo capito che non poteva più andare”, ha infine concluso.