Amici 2017 Ed. 16, il racconto e le emozioni della settima puntata del 6 maggio 2017

Amici 2017 Ed. 16, tante emozioni e tanti ospiti nella puntata di ieri, 6 maggio 2017. Si è conclusa ieri la settima puntata serale di Amici 2017 Ed. 16 con tante sorprese e tante emozioni. La puntata è iniziata con il Chi inizierà: Emma ed Elisa devono camminare trascinando una Giuseppe Giofré, e l’altra Stefano De Martino. Vince Elisa, che decide di iniziare con il duetto del direttore artistico con ballerino e ospite. Sul palco di Amici 2017 Ed. 16 appare Gianna Nannini, che canta “ogni tanto” con Elisa e “amandoti” con Emma. Per la squadra Blu si esibisce Andreas, per i Bianchi Sebastian. I Blu vincono per 1 a 0. Riccardo canta l’inedito “polaroid”, e anche Thomas per i Bianchi canta un inedito: “normalità”. I Bianchi si portano in pareggio.

Entra il quinto giudice, che è Simona Ventura. Si esibiscono di nuovo Andreas e Sebastian. Voto segreto. Per la quarta prova, Emma schiera Mike che canta “Signor Tenente”, Elisa fa esibire Federica che canta Respect”. I Bianchi si portano sul 2 a 1. Per l’ultima prova della manche, Shady canta “Light my fire” dei Doors, Riccardo propone l’inedito “Perdo le parole”. L’esito finale della prima manche è di 5 a 2 per i Bianchi. Elisa salva Federica, i professori Andreas: Riccardo è a rischio eliminazione.

Amici 2017 Ed. 16, l’ingresso in studio di Maradona.

La settima serata di Amici 2017 Ed. 16 regala un emozionante momento con l’ingresso in studio di Diego Armando Maradona. Il pubblico è in delirio, ma ad essere particolarmente emozionati sono Stefano De Martino e Marcello. Maradona dichiara felice che sono ben 13 anni che non assume droghe. Maradona è protagonista del Chi inizierà: Stefano e Marcello devono parare i suoi tiri dal dischetto. Inizia la squadra Blu. Elisa canta con Federica “Empire state of mind”, mentre Emma replica con Shady “Estate”. I Blu vincono 1 a 0. Per la seconda prova,, Elisa schiera Andreas, che viene apprezzato da Maradona, ed Emma schiera Thomas.

Amici 2017 Ed. 16, Shady eliminata.

I Blu si portano sul 2 a 0.Per la terza prova, Elisa canta “Eppure sentire” ed Andreas balla, mentre Emma schiera Thomas che canta “Quel posto che non c’è”. Voto segreto. Federica prosegue cantando l’inedito “Dopotutto”, mentre Mike canta “The blower’s daughter”. 2 a 1 per i Blu. Sebastian si esibisce sulle note live dell’ospite internazionale Lenny, mentre per i Blu balla Andreas. I Blu si portano sul 3 a 1 e vincono la manche. A rischio per i Bianchi ci sono Thomas, Shady e Sebastian. Emma salva Thomas, i professori riammettono in squadra Sebastian. Shady è a rischio eliminazione.

Inizia il ballottaggio tra Riccardo e Shady. I due allievi si esibiscono con quattro brani ciascuno: Shady canta “Last walk”, “Rolling in the deep”, “Louboutin” e “Hide and seek”, mentre Riccardo canta “Senza fine”, “Ti luccicano gli occhi”, “Diverso” e “Sei mia”. Daniele Liotti chiede a Riccardo di cantare un brano in inglese e a Shady un brano in italiano. La ragazza canta “Mi sono innamorato di te”, ma Riccardo canta ugualmente in italiano. Arriva il momento del verdetto: Shady è eliminata, ma la ragazza ha talento, e l’eliminazione viene addolcita dalle dichiarazioni di Boosta, che conferma che produrrà il suo disco: “Ha un talento cristallino, è un po’ una puledra matta”.