Amici 2017 Ed. 16, le ultime news: Riccardo Marcuzzo e Federica Carta stanno insieme? Ecco la verità

Amici 2017 Ed. 16, le ultime news e anticipazioni: una nuova coppia nella scuola? Siamo giunti alla settima puntata del serale e si sta procedendo verso la fine, ma il dubbio e la curiosità che riguarda diversi fan non riguarda solo la gara e il lato artistico dei ragazzi, bensì un qualcosa di sentimentale che sta forse nascendo all’interno della scuola. I due chiamati in causa sono Riccardo Marcuzzo e Federica Carta, due dei cantanti più amati all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi. Entrambi parte della squadra blu, capitanata da Elisa. Tra Riccardo e Federica si è parlato più volte anche di qualcosa che andasse oltre una semplice amicizia, da quando i due si erano scambiati un bacio sulla guancia e degli abbracci, fatti vedere nel day time. Da quel momento in poi in molti hanno sperato che quei gesti significassero qualcosa di più forte, anche perché non sono stati un caso isolato: i due cantanti, spesso, anche in casetta durante il serale, sono molto affettuosi uno con l’altra. Un legame sempre più stretto ma i due si professano solo amici anche se i loro gesti dimostrano ben altro. Sguardi languidi, carezze, forti abbracci e tanta intesa: il legame tra i cantanti sembra andare oltre l’amicizia.

Amici 2017 Ed. 16, le ultime news e anticipazioni: la coppia continua a smentire e parla di una forte amicizia.

I fan sognano ad occhi aperti, tanto che sui social network sono già nate fan page dedicate alla coppia. Una storia più che probabile dopo che è stato reso noto che Federica è tornata single. Riccardo e Federica passano molto tempo insieme, non è difficile trovarli intenti ad ascoltare musica, a lasciarsi andare a divertenti balletti insieme e a confessioni intime. Riccardo Marcuzzo e Federica Carta sono inoltre i favoriti alla vittoria finale di Amici. Per i bookmaker non ci sono dubbi: uno dei due vincerà quest’edizione, la cui finale è prevista sabato 27 maggio.