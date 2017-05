Amici 2017 Ed. 16: ospite speciale Diego Armando Maradona, El pibe de oro si racconta ad Amici

Amici 2017 Ed. 16, le ultime news: ospite speciale, Diego Armando Maradona. Ospite speciale della settima puntata di Amici 2017 Ed. 16 è Diego Armando Maradona che fa sognare i tifosi del Napoli e si racconta parlando dell’uscita dal tunnel della droga. Il campione di calcio si presta per il consueto gioco del ‘Chi inizierà?’, accolto da boati di gioia dal pubblico e da Stefano De Martino, che a stento riesce a parare almeno uno dei goal che ‘El pibe de oro’ infila rapidamente ai due ‘portieri’ improvvisati. Un uomo, uno sportivo, un’icona pop, una leggenda, per alcuni un santo da venerare, anche se di celestiale ha ben poco: Diego Maradona, un ospite che fa sempre discutere per le sue uscite poco ortodosse, ma anche per l’immaginario che è capace di evocare con la sua sola presenza.

Amici 2017 Ed. 16, le ultime news: El pibe de oro si racconta ad Amici.

Oltre a Maria De Filippi, ci pensa Simona Ventura ad accogliere Maradona come un vecchio amico – proprio con lui SuperSimo ha iniziato la sua carriera di giornalista sportiva, anni fa. Intervistato da Maria De Filippi con Simona Ventura, Maradona ha raccontato un po’ di sé attraverso degli oggetti. Sempre legato alla città che è la sua seconda casa, Maradona ha stuzzicato la fantasia dei partenopei rispondendo ad una domanda della Ventura: “Oggi il Napoli ha un grande allenatore, ma sì, se la gente lo volesse, lo allenerei“. Maradona racconta poi la sua vita spesso in viaggio, il rapporto tormentato con la religione e, soprattutto, l’orgoglio di non assumere droga da tredici anni. L’argomento più dolente, quello della dipendenza dagli stupefacenti che l’ha quasi ucciso. Maradona fa sapere di essere ormai lontanissimo dall’incubo della droga: “Da 13 anni non prendo più droga. Lo faccio per mia figlia, che ha vissuto il mio coma: in riabilitazione mi hanno raccontato che ogni giorno che Janina usciva da scuola e veniva a trovarmi per dirmi ‘papà svegliati, devi giocare coi miei figli’. Oggi ho la possibilità di giocare con mio nipote“.