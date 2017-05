Amici 2017 Ed. 16, Mike e Shady sono findanzati? Si è concluso il settimo serale di Amici 2017 Ed. 16 con l’eliminazione, inaspettata, di uno dei talenti della scuola più seguita d’Italia: Shady ha dovuto abbandonare il programma, ma a riconsocere il suo talento è Boosta, che è intenzionato a produrle un disco. Durante la puntata, molti si sono chiesti se tra la bella Shady ed il compagno di squadra Mike Bird ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia. Simona Ventura ha chiesto conferma a Maria De Filippi, e Diego Armando Maradona, ospite della puntata, ha esplicitamente chiesto a Mike Bird se avesse una storia con Shady. Il cantante ha risposto dicendo di non poter contraddire la sua parola. Dunque Mike e Shady stanno insieme? Sembrerebbe di sì.

Amici 2017 Ed. 16, una bella storia d’amore lontana dai riflettori.

Shady e Mike si sono conosciuti all’interno della scuola di Amici 2017 Ed. 16 e, a quanto pare, si sono innamorati. I due, però, avevano deciso di non annunciare la loro storia prima della fine del programma: vogliono essere valutati e ricordati per le loro esibizioni e non per il gossip.