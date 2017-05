Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 7 maggio 2017: il grave problema del sovraffollamento delle carceri. Uno dei grandi problemi delle carceri italiane è dato dal sovraffollamento. Dopo l’emergenza registrata intorno al 2010 – 2011, nel 2014 si è registrato un rallentamento della tendenza al sovraffollamento. Dallo scorso anno, però, il problema è nuovamente in crescita, basti pensare che dal dicembre 2015 al dicembre 2016 c’è stato un incremento di 2.489 persone, ed i numeri sono in costante crescita anche in questi primi mesi del 2017. L’Italia è uno dei paesi europei con maggiori problemi di sovraffollamento: secondo i dati pubblicati dal ministero della Giustizia, aggiornati al 31 marzo, i detenuti in Italia sono in totale 56.289 contro 50.211 posti disponibili. Tra questi, 9.749 detenuti sono in attesa di un primo giudizio e 9.641 sono condannati non definitivi. Il Partito Radicale ha marciato nel giorno di Pasqua per chiedere un’amnistia e per denunciare i gravi problemi in cui versano le carceri italiane, ma dal giorno della marcia non ci sono novità al riguardo.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 7 maggio 2017: carceri sovraffollate in Sardegna.

Il grave problema del sovraffollamento affligge anche le carceri sarde: basti pensare che a Cagliare ci sono 642 detenuti per 567 posti letto, e anche a Sassari è stato superato il limite. A lanciare l’allarme è Maria Grazia Caligaris, presidente dell’associazione “Socialismo Diritti Riforme”: “Hanno raggiunto la ragguardevole cifra di 642 presenze per 567 posti letto i detenuti della Casa Circondariale di Cagliari-Uta, superando di gran lunga quindi il limite regolamentare e costringendo molti reclusi a convivere in quattro dentro celle progettate per due persone. In un solo mese nell’Istituto “Ettore Scalas” il numero dei ristretti è ulteriormente aumentato. Erano infatti 623 al 31 di marzo (588 a gennaio). I dati del Ministero della Giustizia, che fotografano la realtà detentiva isolana al 30 aprile, mostrano un quadro preoccupante anche perché la maggior parte dei reclusi – 1.591 su 2.268 – sono ristretti in cinque Istituti. Un dato particolarmente indicativo del fatto che la crescita esponenziale riguarda soprattutto persone sottoposte a un regime di sicurezza medio-alto mentre le carenze di organico degli Agenti e degli altri operatori limitano fortemente le attività trattamentali. La condizione di disagio per l’alto numero di ristretti – sottolinea – riguarda quindi anche Sassari 468 presenze (455 quelle regolamentari), Tempio-Nuchis 173 (167), Oristano-Massama 267 (260), Lanusei 41 (33). Si deve infatti considerare che, eccetto Lanusei, gli Istituti di Tempio e Oristano sono destinati al regime di Alta Sicurezza; a Sassari c’è il padiglione del 41bis e a Cagliari è stata attivata una sezione AS. Soltanto 677 cittadini privati della libertà si trovano nelle altre strutture detentive comprese le tre Colonie Penali”. Il problema del sovraffollamento non è l’unico che affligge le carceri sarde: c’è anche mancanza di piani di lavoro e di reinserimento.