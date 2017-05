Amici 2017 Ed. 16 serale, ultime news ed anticipazioni. Ieri sera nel settimo serale di Amici 2017 Ed. 16 abbiamo assistito ad un lungo ballottaggio tra due allievi molti amati dal pubblico, ossia Shady e Riccardo, all’esito del quale ha trionfato Riccardo, che continua così la sua corsa la vittoria finale. Tante emozioni regalate anche dalla presenza di un grande campione, Diego Armando Maradona.

Amici 2017 Ed. 16 serale, ultime news ed anticipazioni sul settimo serale.

Il pubblico in delirio per l’arrivo Maradona. I più emozionati sono stati De Martino e Sacchetta che hanno dovuto provare a parare i suoi rigori, nel chi inizierà della seconda sfida a squadre. Maradona si racconta nell’intervista alla Ventura e alla De Filippi, ed alla domanda sul fatto se allenerebbe mai il Napoli dice che lo farebbe se i tifosi lo volessero. Maradona lancia un importante messaggio; racconta con emozione e gioia racconta che ormai da 13 anni è riuscito a liberarsi dalla droga, per amore della figlia Janina.

Amici 2017 Ed. 16 serale, ultime news ed anticipazioni ottavo serale.

Dopo il settimo serale rimangono in gara per l’ottavo serale di Amici 2017 Ed. 16 Thomas, Sebastian, Mike Bird per i Bianchi e Federica, Riccardo, Andreas per i Blu che si esibiranno ancora stasera per conquistare un posto per la finale di Amici 2017 Ed. 16. La prossima settimana secondo le prime anticipazioni i Bianchi perderanno un altro membro della squadra, che rimarrà composta solo da due componenti alla vigilia della semifinale.

Amici 2017 Ed. 16 ottavo serale, ultime news ed anticipazioni.

Nelle vesti di quinto giudice ci sarà Sabrina Ferilli, che affiancherà la giuria composta da Ermal Meta, Ambra Angiolini, Eleonora Abbagnato, Daniele Liotti. L’ospite musicale della prossima puntata sarà Giorgia, la quale duetterà con i ragazzi della Squadra Bianca capitanata da Emma Marrone e quelli della Squadra Blu di Elisa Toffoli, in arte Elisa. Presenti anche i London Grammer. Secondo le news dell’ottavo serale Amici 2017 Ed. 16 l’eliminato sarà Thomas. Secondo le prime anticipazioni la prima manche verrà vinta dai Bianchi, mentre la seconda dai Blu. Al ballottaggio finiranno Thomas e Federica, ed il cantante sarà l’eliminato dell’ottavo serale di Amici 2017 Ed. 16.

