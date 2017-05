Papa Francesco, il Regina Coeli di oggi, 7 maggio 2017 in Piazza San Pietro

Papa Francesco, l’incontro con i giovani durante il Meeting delle scuole per la pace. Papa Francesco ha incontrato circa settemila studenti provenienti da tutta Italia in occasione del Meeting delle scuole per la pace. Gli argomenti trattati sono stati diversi: la guerra, il male, ma anche la speranza, la pace. Il Papa ha ricordato quando una bomba è stata chiamata madre: “Mi sono vergognato del nome di una bomba, l’hanno chiamata “la madre di tutte le bombe”, ma guarda, la mamma dà la vita e questa dà la morte, e diciamo “mamma” a quell’apparecchio, che cosa sta succedendo?”. Il Papa ha poi spiegato che è vero, c’è la guerra, ma ci sono anche molte cose buone, come la “Gente che spende la sua vita a servizio degli altri”. Il Papa ha ribadito che “Dobbiamo denunciare queste cose brutte perché il mondo vada avanti per la strada che fanno vedere questa gente, che è nascosta in questo momento, ho risposto o vuoi qualcosa di più”.

Papa Francesco, il Regina Coeli di oggi, 7 maggio 2017.

Papa Francesco ha ricordato il Vangelo odierno, che propone la domenica del Buon Pastore. Gesù, spiega il Papa, chiama le pecore e le conduce fuori verso pascoli erbosi, dove esse trovano buon nutrimento. Il Papa spiega: “Gesù dice: ‘Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato’, cioè avrà la vita e l’avrà in abbondanza. Cristo, buon Pastore, è diventato la porta della salvezza dell’umanità, perché ha offerto la vita per le sue pecore”.

Dopo il Regina Coeli, il Santo Padre ha ricordato i martiri della guerra civile spagnola. “Ieri, a Gerona, in Spagna, sono stati proclamati Beati Antonio Arribas Hortiguela e sei compagni, religiosi della Congregazione dei Missionari del Sacro Cuore. Questi fedeli ed eroici discepoli di Gesù sono stati uccisi in odio alla fede in un tempo di persecuzione religiosa. Il loro martirio, accettato per amore di Dio e per fedeltà alla loro vocazione, susciti nella Chiesa il desiderio di testimoniare con fortezza il Vangelo della carità”.