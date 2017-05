Riforma pensioni, le ultime news ad oggi 7 maggio 2017. Le ultime news sul fronte pensioni e spesa pensionistica vengono riportate dall’Ufficio studi della Cgia di Mestre, che evidenzia come la spesa pubblica continui a crescere nonostante sia in atto un percorso di spending review. L’Ufficio studi della Cgia di Mestre ha preso in considerazione l’andamento delle finanze pubbliche nel corso di questa legislatura (2013-2017). I tagli alla spesa pubblica ottenuti ammontano a 30,4 miliardi di euro, le uscite correnti al netto degli interessi sul debito, invece, non hanno invertito la tendenza. Anzi, hanno continuato a crescere: +31,8 miliardi. “Le uscite correnti al netto degli interessi – segnala il coordinatore dell’Ufficio studi della Cgia Paolo Zabeo – continuano ad aumentare, in particolar modo, a causa della spesa pensionistica e delle prestazioni sociali”.

Pensioni, ape, quattordicesima: le ultime news di Paolo Zabeo.

Segnala il coordinatore dell’Ufficio studi della Cgia Paolo Zabeo: “Le uscite correnti al netto degli interessi continuano ad aumentare, in particolar modo, a causa della spesa pensionistica e delle prestazioni sociali. Se in una fase di crisi economica l’incremento delle misure a sostegno del reddito di chi si trova in difficoltà è più che giustificabile, lo è molto meno quello per le pensioni. Con l’ultima legge di bilancio, ad esempio, è stata estesa la 14esima mensilità per i pensionati a basso reddito, è stata innalzata la no tax area Irpef per gli under 74 e sono state aperte delle finestre in uscita attraverso l’Ape. Misure che, in larga parte, non prevedono una copertura finanziaria sufficiente”.

Pensioni anticipate ed Ape, le ultime dichiarazioni di Poletti e Proietti.

Sul fronte pensioni anticipate ed Ape, il decreto sull’Ape social arriverà tra qualche giorno. Lo ha assicurato il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, a margine di un convegno organizzato da Federmeccanica. “Palazzo Chigi sta predisponendo il testo a seguito delle valutazioni del Consiglio di Stato. Lo manderà per la pubblicazione tra qualche giorno”, ha spiegato Poletti. Quanto all’Ape volontaria, ha concluso il ministro, il testo “è pronto, ma è il ministero dell’Economia che ha il controllo puntuale della procedura”.

“Il ritardo accumulato nell’emissione del Dcpm sul pacchetto previdenza sta diventando imbarazzante.Il Governo pubblichi il decreto sulla Gazzetta ufficiale”. Lo afferma il segretario confederale della UIL, Domenico Proietti, chiedendo di rispettare i tempi per usufruire dell’Ape sociale.”Per la UIL occorre tenere ferma la data del primo maggio per la prestazione dell’Ape sociale e mantenere l’intera fruibilità per tutti gli interessati dalle platee delle categorie dei lavori gravosi e faticosi”, sostiene Proietti.

Pensioni, le ultime dichiarazioni di Orietta Armiliato del Comitato Opzione Donna Social.

Orietta Armiliato del Comitato Opzione Donna Social pochi giorni fa aveva pubblicato un post in cui faceva riferimento ad un’intervista all’On.Maria Luisa Gnecchi in occasione dell’uscita del libro ‘Pensioni, la riduzione del danno’, scritto a quattro mani con il presidente Cesare Damiano. In seguito alla pubblicazione di commenti di critica, la Armiliato ieri ha pubblicato questo post:”È da stamattina che continuo a cancellare commenti che vanno davvero oltre il senso civico e l’educazione, valori che ci si aspetta da tutti ed in modo particolare dalle persone mature come sono quelle che frequentano questa pagina.

Non intendo rimanere incollata al computer tutto il giorno a moderare conversazioni di pessimo gusto e livello e non voglio dover leggere le considerazioni di chi, senza alcun rispetto anche per gli altri iscritti, continua a postare cattiverie all’indirizzo dell’On.Gnecchi o del Presidente Damiano o del Ministro Poletti o di chiunque altro. Se non vi interessa il libro che hanno scritto, non acquistatelo, qui abbiamo postato la cosa solo perché c’è un articolo dove viene intervistata la parlamentare che, vi piaccia o meno, è una autorità riconosciuta da tutti e da tutte le forze politiche, per la sua autorevole competenza. Capisco che siate arrabbiate perché il Ministero del Lavoro ha risposto disattendendo le vostre aspettative ma, questo, non da a nessuno il diritto di offendere, insultare, denigrare e sfogare scompostamente la propria delusione. Confermo che ogni commento che va oltre il perimetro del rispetto e della buona educazione rivolto a qualsiasi rappresentante sia delle istituzioni nonché agli altri membri e/o alla sottoscritta, saranno cancellati all’istante, perché il rispetto non è una cortesia ma un dovere”.

Pensioni minime e reddito di cittadinanza, le news del M5S.

Il M5s continua a sostenere la battaglia per l’approvazione del reddito di cittadinanza, che potrebbe avere un effetto anche sull’amento delle pensioni minime. Per questo obiettivo il 20 maggio 2017 si terrà la seconda marcia Perugia-Assisi, dopo quella del 2015. La marcia prenderà il via alle 11:30 dalla Basilica di San Pietro di Perugia, per concludersi ad Assisis, davanti alla Basilica di Santa Maria degli Angeli.

Pensioni, precoci e quota 41, le ultime news.

Sul fronte pensioni, i lavoratori precoci dopo essere scesi in piazza, a fianco della Cgil, per chiedere una riforma delle pensioni, si stanno preparando per la manifestazione a Roma davanti a Montecitorio prevista per l’11 maggio 2017, in cui chiederanno, come ricorda Roberto Occhiodoro sulla pagina del gruppo Facebook Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti, la quota 41 per tutti, quella di una flessibilità pensionistica sganciata da qualsiasi prestito a partire dai 62 anni, il blocco dell’aspettativa di vita, revisione del metodo contributivo, separazione tra previdenza ed assistenza.