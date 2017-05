Riforma delle pensioni, le ultime novità. Carmelo Barbagallo, segretario generale della Uil, nel suo discorso alla Conferenza di Organizzazione della Uil Umbria, ha ribadito che la politica dell’austerità non produce lo sviluppo necessario per far ripartire l’economia. “Basta con l’austerità che sta generando povertà: non ci si può solo dichiarare contrari, ma occorre praticare una politica diversa”, ha affermato.

“E invece”, ha sottolineato Barbagallo, “mentre lo scorso anno è stata chiesta e ottenuta più flessibilità, quest’anno si è intervenuti con la manovrina per mettere a posto i conti: così non va, bisogna fare una battaglia per cambiare i trattati europei. Le risorse per lo sviluppo devono essere svincolate dal patto di stabilità. “Peraltro”, ha proseguito, “aumenta la disoccupazione degli over 50 e, dunque, bisogna modificare gli ammortizzatori sociali, ridimensionati in termini di tempi e di risorse proprio ora che c’è meno lavoro”.

In riferimento alle pensioni anticipate, Barbagallo da tempo sostiene la necessità di”sbrigarsi anche con i decreti attuativi dell’Ape sociale”. “Si sta perdendo tempo e non si capisce perché; la burocrazia, purtroppo, impera”, ha osservato.

Pensioni e riforme. Il punto di Susanna Camusso.

Si è svolta ieri a Roma la manifestazione della Cgil a sostegno della proposta di legge “Carta dei Diritti Universali del Lavoro”. Nel corso del suo intervento conclusivo, il leader del sindacato, Susanna Camusso ha toccato anche la tematica delle pensioni e dell’occupazione giovanile. Per Camusso “bisogna avere una pensione di garanzia per i giovani e dare una prospettiva da chi lavora da tanti anni e non ce la fa più”. Il riferimento, in particolare, è ai lavoratori precoci, per i quali, sostiene il sindacato, sa sufficienti 41 anni di contributi versati per andare in pensione.

Commentando il ritardo sulla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti delle misure per le pensioni anticipate contenute nella legge di bilancio 2017, Ape ed il provvedimento per i precoci, Camusso ha sottolineato:”Il governo non solo non riesce a fare i decreti ma non ha idee”.

Per il leader sindacale bisogna cambiare segno e direzione alle politiche del governo “e se qualcuno sostiene che non ci sono risorse”, ha affermato, “vorrei ricordare i 50 miliardi di corruzione, l’evasione. Camusso ha parlato dei pensionati e del loro ruolo attivo nella società odierna come sostegno alle famiglie:”I pensionati si ritrovano ora, dopo una vita di lavoro, nelle condizioni di non riposarsi, ma il perno della sopravvivenza della loro famiglia e dei loro nipoti”.

Pensioni degli italiani residenti all’estero, le ultime novità.

I deputati del Pd Marco Fedi, Fabio Porta, hanno toccato il tema delle pensioni degli italiani residenti all’estero dalle pagine di “Gente d’Italia”. “Abbiamo più volte informato i nostri connazionali residenti all’estero, lavoratori e pensionati, sul loro diritto di poter richiedere l’applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia (da 800 a 1000 e più – euro per ogni familiare a carico) a condizione che il reddito da loro prodotto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito complessivamente prodotto, che non godano di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza e che ovviamente paghino l’Irpef (sulla quale applicare le detrazioni)”, hanno affermato.

I deputati hanno sottolineato che in un recente messaggio, l’Inps ha osservato che fino ad ora è pervenuto dai pensionati residenti all’estero un esiguo numero di domande per le detrazioni per carichi di famiglia. Fedi e Porta, hanno ricordato che “in base alla normativa fiscale vigente per poter fruire delle detrazioni familiari è necessario, in presenza dei requisiti prescritti, presentare annualmente apposita domanda all’Inps, anche in caso di invarianza del carico familiare rispetto a quello del periodo di imposta precedente”.