Serie A, 35ª giornata, le partite di domenica 7 maggio 2017: i risultati live e la classifica aggiornata. Oggi si gioca la 35ª giornata di serie A. Alle 12:30 l’Udinese ospita l’Atalanta allo Stadio Friuli di Udine. Alle 15:00 sono previste sei partite: Empoli-Bologna, Chievo-Palermo, Genoa-Inter, Lazio-Sampdoria, Sassuolo-Fioentina, Pescara-Crotone. Il Crotone crede ancora nella salvezza, ma dovrà sperare che Genoa e Empoli perdano rispettivamente con Inter e Bologna. I nerazzurri devono vincere per arrivare al sesto posto, che garantirebbe i preliminari di Europa League.

Il posticipo della 35ª giornata di serie A è Milan-Roma (20:45), sfida decisiva per l’Europa. I rossoneri devono difendere il sesto posto, i giallorossi devono riagguantare il secondo, al momento occupato dal Napoli. Kucka, Strootman e Rudiger non sono disponibili perché squalificati. Nei due anticipi di ieri, sabato 6 maggio 2017, il Napoli ha battuto il Cagliari 3-1 e la Juventus ha pareggiato col Torino 1-1. Doppietta di Mertens e rete di Insigne per gli azzurri, che salgono a +2 sulla Roma. Nel derby della Mole, vantaggio di Ljajic su punizione al 52′, pareggio di Higuain al 92′ (32 reti stagionali per il Pipita).

Bianconeri a +8 sul Napoli e momentaneamente a +10 sulla Roma. Per vincere lo scudetto ai bianconeri mancano 3 punti, ma prima ci sarà la semifinale di ritorno di Champions League contro il Monaco (martedì, alle 20:45). Questa è la classifica aggiornata: Juventus 85 (una partita in più), Napoli 77 (una partita in più), Roma 75, Lazio 67, Atalanta 64, Milan 59, Inter 56, Fiorentina 55, Torino 50 (una partita in più), Sampdoria 46, Udinese 43, Chievo 41, Cagliari 41 (una partita in più), Sassuolo 39, Bologna 38, Genoa 30, Empoli 29, Crotone 25, Palermo 19, Pescara 14.