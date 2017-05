Tagli capelli 2017, i tagli di tendenza corti, cortissimi, rasati, undercut e sidercut per l'estate 2017

Tagli capelli estate 2017, tutte le tendenze all’ultimo grido. La moda per l’estate 2017 vuole che i tagli di capelli di maggiore tendenza siano quelli corti, cortissimi e addirittura i tagli rasati. Frizzanti, sbarazzini e facili da gestire, i tagli di capelli corti sono il vero must have per questa stagione e stanno bene a diverse tipologie di viso, ed in particolar modo a chi ha il volto ovale o a cuore. I tagli di capelli corti possono essere di diverso tipo: asimmetrici, con o senza frangia, stile collegiale: tutti questi tagli di capelli sono considerati must have per la prossima stagione, e sono tante le star che hanno deciso di dare un taglio alla propria chioma. All’ultima moda è senza dubbio Cara Delevingne, che si è presentata al MET Gala 2107 con un taglio rasato e con una colorazione argento.

Tagli capelli 2017, le ultime tendenze per l’estate 2017: gli undercut e sidercut.

I ragli rasati spopolano tra le star, ma chi vuole avere un taglio di capelli all’ultima moda deve optare per un rasato parziale. Tra questi, distinguiamo i tagli undercut, cioè la rasatura dei capelli nella zona della nuca, e sidecut. Quest’ultimo tipo di tagli di capelli prevede diverse varianti: può essere portato con un caschetto che presenta un lato rasato, oppure con entrambi i lati rasati ed un ciuffo più lungo al centro della testa.

