Tagli capelli 2017, i tagli ondulati e morbidi per l'estate 2017

Tagli capelli 2017, i tagli lunghi di tendenza per la bella stagione. Tra i tagli di capelli di maggiore tendenza ci sono senza dubbio i tagli corti e cortissimi, ma anche i tagli di capelli lunghi si ben difendono, soprattutto se essi sono mossi o ondulati. La moda per l’estate 2017, infatti, vuole che i tagli di capelli siano frizzanti e sbarazzini, e che diano volume e vivacità al volto. Romantici e sensuali, i tagli di capelli lunghi conquistano e rendono la donna maggiormente femminile, per questo sono tantissime le star che hanno deciso di rinunciare ad un taglio all’ultimo grido per preferire tagli di capelli lunghi o lunghissimi, a patto che questi cadano morbidi e ondulati lungo la schiena.

Tagli capelli 2017, il taglio lungo e morbido di Bar Refaeli.

Bar Refaeli aspetta il secondo figlio dal marito Adi Ezra. La bella modella è volata a Madrid, dove ha partecipato ai Condé Nast Traveller Award, ed è stata fotografata serena e sorridente con un pancino in bella vista. Nelle scorse settimane, Bar ha postato sulla sua pagina Instagram una foto in cui ha mostrato per la prima volta il pancino, e ha commentato: “Qualcosa bolle in pentola…”. La notizia della gravidanza, invece, è stata annunciata dalla stessa modella la sera di Capodanno, quando aveva psotato su Instagram la foto del test di gravidanza positivo. Questa, per Bar Refaeli, è la seconda gravidanza: il 18 agosto del 2016 è nata la piccola Liv. La bimba era nata a meno di un anno dal giorno del matrimonio della coppia, celebrato nel settembre del 2015.