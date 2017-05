Tagli di capelli primavera/estate 2017: i capelli lunghi e lisci, ecco una delle ultime tendenze

Tagli di capelli primavera estate 2017: i capelli lunghi e super lisci. I tagli di capelli per l’estate 2017 di tendenza accontentano un po’ tutti i gusti. C’è chi sceglierà un taglio di capelli medio ed equilibrati da manuale, o sbarazzino, o un taglio di capelli cortissimi con rasature e super ciuffi ma ci sarà anche chi deciderà di non scegliere, lasciando i capelli sciolti, lunghi o lunghissimi e lisci o liscissimi. Adagiati dietro le spalle o da un lato del capo. Il taglio di capelli lungo, sciolto e liscio con riga in mezzo sarà una delle ultime tendenze primavera/estate 2017. Largo dunque a chiome libere, a pieghe spaghetto perfette.

Tagli di capelli primavera estate 2017: i tagli di capelli lunghi che stanno bene ad ogni donna.

Il taglio di capelli lungo, semi sciolto e liscio raccolto da un lato del capo sarà uno dei protagonisti per l’estate 2017. La non-acconciatura sarà più raffinata di stagione. Complice la profonda riga da un lato, l’intera chioma deve essere adagiata sulla spalla e lasciata scivolare sul décolleté. Le ultime tendenze in tema di capelli dunque pensano anche a chi ama i capelli lunghi. A differenza dei tagli capelli corti per l’estate 2017, i tagli di capelli lunghi stanno bene praticamente a tutte le forme del viso, specialmente al viso ovale, tranne a chi ha un volto molto piccolo.