Tagli di capelli primavera/estate 2017: il caschetto è protagonista della prossima stagione

Tagli di capelli primavera/estate 2017: il caschetto. Il taglio di capelli di tendenza per la prossima stagione è il caro vecchio caschetto ribattezzato bob, o lob alias long bob. Dichiaratamente poco audaci, sono ri-entrati prepotentemente nella lista delle soluzioni di stile perfette. Prevedibile ma mai banale, il caschetto d’estate è la soluzione perfetta. Confermata sia dalle passerelle che dallo streetstyle. Un taglio di capelli medio che oltrepassa la linea del mento, ri- interpretato con asimmetrie, ciuffi, frange e colori audaci che creano sfumature stupefacenti. La lunghezza classica è appena sotto la mandibola e le punte dei capelli davanti devono essere in linea con il mento, però le varianti sono infinite e da realizzare di volta in volta seguendo la forma della testa.

Tagli di capelli primavera/estate 2017: il long bob.

Il long bob è uno di quei tagli di capelli che sta bene a tutte. Lisce, ricce, donne con capelli fini, grossi, con visi lunghi, a triangolo o a forma cuore. Certo, ci sono delle precisazioni da fare e delle accortezze da seguire per i diversi tipi di volto e di capello, ma in linea generale il lob è un taglio di capelli medio con cui si va sul sicuro. visi più adatti a portare tagli long bob sono i visi ovali, triangolari, rettangolari e quelli a forma di cuore e diamante, questi ultimi in particolare, perché avendo zigomi un po’ sporgenti, trovano nei tagli di media lunghezza la loro massima valorizzazione.