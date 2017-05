Amici 2017 Ed. 16, anticipazioni e news. Dopo la registrazione dell’ottavo serale di Amici 2017 ed. 16, avvenuta sabato 6 maggio 2017, e che verrà trasmessa sabato 13 maggio 2017, rimangono in gara per il nono serale di Amici 2017 Ed. 16, quindi per la semifinale Sebastian, Mike Bird per i Bianchi e Federica, Riccardo, Andreas per i Blu, che sono i semifinalisti che accedono alla semifinale di sabato 20 maggio 2017, che verrà registrata sabato 13 maggio.

Amici 2017 Ed. 16, anticipazioni e news: ottavo serale e semifinale.

Dopo l’eliminazione di Thomas nell’ottavo serale Sebastian, Mike Bird, Federica, Riccardo, Andreas sono ufficialmente i semifinalisti che si esibiranno per conquistare un posto per la finale di Amici 2017 Ed. 16. Intanto, dopo l’eliminazione di Thomas, su Twitter e sul web non sono mancate le proteste dei fans del giovane talento, che ha dovuto lasciare il programma dopo il ballottaggio con Federica Carta. Il pubblico in rete si è fatto sentire ed ha protestato contro la sua esclusione. Anche la giuria si era trovata in difficoltà Eleonora Abbagnato, Ambra Angiolini, Ermal Meta, Daniele Liotti, al punto da chiedere a Maria De Filippi di non eliminare nessuno. Richiesta, però, non accolta dalla produzione.

Amici 2017 Ed. 16, anticipazioni e news: semifinale e finale.

Secondo le ultime anticipazioni e news di Amici 2017 Ed. 16, la puntata finale di Amici 2017 Ed. 16 dovrebbe andare in onda alla fine di maggio, ossia sabato 27 maggio, in diretta su Canale 5, se dovesse essere collocata di sabato. La semifinale andrà in onda sabato 20 maggio 2017. Vi terremo aggiornati in tempo reale sulle ultime news sulle ultime puntate e sulla finale di Amici 2017 Ed. 16.

