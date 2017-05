Amici 2017 Ed. 16, Riccardo Marcuzzo e la polemica con i giudici. Nella scorsa settimana si è molto discusso sul comportamento di uno dei protagonisti di Amici 2017 Ed. 16: Riccardo Marcuzzo. Dopo l’esibizione del serale del 29 aprile scorso, il ragazzo ha espresso un commento che alla giuria non è piaciuto per niente: “Mi sono commosso un po’, ho cantato con il cuore. Per una volta ho cantato senza pensare che ci fossero loro quattro, i giudici. Se penso a loro è finita. Credo che le critiche costruttive servano, ma sono quelle che arrivano da Elisa e dai vocal coach. Loro si limitano a dire: ‘Mi piace o non mi piace’. Con voi quattro non mi trovo proprio a pelle, vi guardo e non mi trovo”.

Le reazioni da parte dei giudici di Amici 2017 Ed. 16 non si sono fatte attendere. Daniele Liotti ha sostenuto che Riccardo deve crescere, Ermal ha sostenuto che il ragazzo non sa gestire le emozioni. Ambra l’ha definito un “personaggio pop”, Eleonora Abbagnato ha sottolineato che “Non va bene rispondere”. Riccardo, intanto, sembra aver capito la lezione, e durante la puntata serale di Amici 2017 Ed. 16 di ieri, 6 maggio 2017, si è scusato con la giuria.

Amici 2017 Ed. 16, Riccardo riceve i complimenti da Simona Ventura.

Un bel complimento ad Amici 2017 Ed. 16 è arrivato a Riccardo. Grandi ospiti ieri sera erano Simona Ventura e Maradona, e la conduttrice si Selfie, dopo aver ascoltato l’esibizione di Riccardo, ha detto: “Arriva al cuore delle persone, è autore delle sue canzoni, va a riempire una casella che non c’è, la popstar giovane e di bell’aspetto”. Riccardo è rimasto molto contento del complimento ricevuto e ha ringraziato Simona Ventura: ” È stato il momento più bello per me qua dentro”, ha detto.