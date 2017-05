Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news all’8 maggio 2017: Rita Bernardini parla del sovraffollamento delle carceri. Uno dei problemi più grandi delle carceri italiane è costituito dal sovraffollamento, e spesso da questa situazione nascono problemi che portano a suicidi, psicosi, ma anche alla carenza di personale penitenziario rispetto al numero dei detenuti. Solo nella regione Lazio sono ben 990 i detenuti in sovrannumero rispetto alla capienza regolamentare. Il carcere di Latina ospita attualmente 130 detenuti, mentre la capienza consentirebbe un numero massimo di 78 detenuti. Nel carcere di Roma Regina Coeli sono ben 279 i detenuti in sovrannumero, a Viterbo sono 181, a Velletri 174, a Cassino 130 e a Civitavecchia 119.

Durante il seminario promosso da Exodus tenutosi nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo si è affrontato il delicato tema dell’amnistia e dell’indulto. Rita Bernardini ha parlato del grave problema del sovraffollamento, e ha spiegato che provvedimenti come amnistia e indulto potrebbero aiutare a risolvere questo problema. Rita Bernardini spiega che quando le carceri sono sovraffollate gli educatori, gli psicologi non sono sufficienti, ma in questo modo “il sistema non regge”.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news all’8 maggio 2017: caso di tentato suicidio nel carcere di Benevento.

Un detenuto della casa circondariale di Benevento ha provato a togliersi la vita, impiccandosi con il lenzuolo nella sua cella. Ad evitare il peggio sono stati gli agenti di Polizia penitenziaria, che hanno sollevato il detenuto e hanno tagliato il lenzuolo che aveva legato al collo. Il segretario provinciale Osapp di Benevento, Pietro Riccardi, ha commentato l’accaduto: “Solo grazie alla competente professionalità degli agenti delle Polizia Penitenziaria si è evitata una ennesima tragedia. Appena il detenuto è ritornato cosciente, la direttrice dell’istituto, Maria Luisa Palma, si è adoperata nell’immediato al fine di capire le motivazioni che hanno portato l’uomo a tale gesto, in modo da scongiurarne eventualmente altri. Un grazie sentito e dovuto a tutto il personale della Polizia Penitenziaria di Benevento per l’eccellente intervento e per l’alta professionalità sempre dimostrate in tutte le operazione di servizio interne ed esterne dell’istituto beneventano”.