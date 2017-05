Anticipazioni Il Segreto, tutte le trame delle puntate di lunedì 8, martedì 9 e mercoledì 10 maggio 2017 – «L’innocenza di Hernando» – Nelle nuove condizioni createsi con il mandato di arresto della Guardia Civile, fra Matías e Hernando si crea un rapporto di collaborazione e complicità, e i due cercano insieme un modo per dimostrare l’innocenza di Dos Casas dalle accuse infamanti messe in giro, sia pure in buona fede, da Elías Mato. Nel frattempo le anticipazioni de Il Segreto riferiscono che Gracia e Fe, incuranti delle minacce di scomunica di don Berengario, decidono di fare comunque la sfilata di costumi da bagno, facendo sfilare anche gli uomini. Camila affronta Dolores, che va spettegolando su Hernando.

Anticipazioni Il Segreto, le trame delle puntate di lunedì 8, martedì 9 e mercoledì 10 maggio 2017 – «L’inaspettata lealtà di Onèsimo!»

Secondo le anticipazioni de Il Segreto Cristobal offre ad Onésimo la carica di Alcalde, ma inopinatamente il giovane si rifiuta di tradire Hipólito. Francisca chiede a Garrigues informazioni riservate su Hernando. Nel frattempo rientrano in scena i fratelli della famiglia di origine di Matías, con la pretesa che il ragazzo li aiuti nel portare a segno un colpo. Il fidanzato di Beatriz rifiuta, ma purtroppo gli snaturati parenti hanno degli argomenti con cui ricattarlo. Infine Fe e Gracia propongono di partecipare alla sfilata in costume da bagno ad Alfonso, Ramiro e Mauricio: che cosa ne verrà fuori?