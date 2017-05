Anticipazioni Una vita tutte le trame delle puntate di lunedì 8, martedì 9 e mercoledì 10 maggio 2017 – «Le confidenze di Úrsula» – Nelle puntate di questo inizio di settimana Úrsula, stanca di essere trattata con disprezzo da Cayetana, racconta a Teresa del coinvolgimento della sua padrona nella scomparsa di Germán e Manuela. La maestra la incalza per sapere di più sulla questione, e con dolcezza e cortesia lavora per conquistare la fiducia della domestica. Intanto Teresa aggiorna Mauro su quanto appreso: Úrsula è la chiave per incastrare Cayetana. Victor infuriato con sua madre Juliana per avergli mentito riguardo a Leandro non si presenta al lavoro.

Anticipazioni Una vita tutte le trame delle puntate di lunedì 8, martedì 9 e mercoledì 10 maggio 2017 – «Sulle tracce di Casilda»

Rosina e Leonor giungono finalmente sui terreni acquistati da Maximiliano, mentre Pablo è in ansia perché non ha ancora ricevuto loro notizie. Il duca de Filabres cerca di impedire la costruzione della scuola, ma Cayetana ha un piano per metterlo fuori gioco: recuperare tramite Úrsula il certificato di nascita che dimostra l’esistenza di un suo figlio illegittimo. Martín teme per le sorti di Casilda e chiede a Pablo di rintracciarla. Nel frattempo Fátima propone a Casilda di prostituirsi, ma lei non è assolutamente intenzionata a farlo.