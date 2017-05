Belen Rodriguez, il look a Selfie - Le cose cambiano di stasera, lunedì 8 maggio 2017

Selfie – Le cose cambiano, in onda stasera 8 maggio su Canale 5. Stasera, lunedì 8 maggio 2017, andrà in onda una nuova stagione di Selfie – Le cose cambiano. Simona Ventura torna al timone della trasmissione e, nella conferenza stampa di presentazione, ha annunciato tante novità. Anzitutto, Belen Rodriguez avrà un ruolo in trasmissione, ma ancora non è stato rivelato quale. Confermata è, inoltre, la presenza di Stefano De Martino, ex marito della showgirl argentina. Le presenza dei due ex coniugi basta a pensare che quest’edizione di Selfie – Le cose cambiano, sarà particolarmente frizzante. Il Vicolo delle news già anticipa che, durante la puntata di stasera (già registrata) Stefano e Belen si scambieranno delle frecciatine…

Selfie – Le cose cambiano, il look di Belen Rodriguez.

A breve scopriremo quale sarà il ruolo di Belen Rodriguez in trasmissione, e scopriremo anche che outfit avrà scelto. Sempre elegantissima, la showgirl argentina di sicuro non deluderà i fan e stupirà con un bellissimo look.