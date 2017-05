Fedez e Chiara Ferragni presto sposi: il racconto di un'emozionante proposta...

Chiara Ferragni e Fedez, le ultime news gossip: “Non servono anelli che ci tengono insieme…”, la proposta di matrimonio. Colpo di scena al concerto dell’Arena di Verona. Fedez, in concerto con J-Ax, ha sorpreso tutti e soprattutto la sua fidanzata, la fashion blogger Chiara Ferragni. Durante il concerto, Chiara è entrata sul palco elegantissima con un vestito corto nero con punti luce e con i capelli raccolti in una conda bassa di cavallo. Fedez ha dedicato alla sua chiara una canzone e ha ripetuto più volte la frase: “Non servono anelli che ci tengono insieme, ma per chiederti quello che ti sto per chiedere forse sì”.

Chiara Ferragni e Fedez, le ultime news gossip: Chiara Ferragni e Fedez presto sposi!

Dopo questa bellissima frase, Fedez ha estratto dalla tasca del suo elegantissimo smoking uno scatolino contenente un anello e si è inginocchiato davanti alla sua Chiara che, commossa, ha detto sì alla proposta di matrimonio. Fedez si è dunque alzato, ed i due si sono baciati ripetutamente, felici e visibilmente commossi.