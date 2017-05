Francesco Arca a Ballando con le Stelle 2018? Ecco la risposta dell'attore...

Francesco Arca, le ultime news ad oggi. Francesco Arca, amatissimo attore del panorama italiano, racconta la sua nuova vita da quando è venuta al mondo Maria Sole, la bambina avuta insieme alla compagna Irene Capuano. L’attore, che di recente è stato interprete della serie ‘Il Bello delle donne – Alcuni anni dopo‘, ha raccontato al settimanale ‘Nuovo Tv‘ tutta la sua gioia nel potere stare insieme alla sua piccola.

“Faccio tutte le cose che facevo prima, ma con maggiore responsabilità. Ora dedico tutto il mio tempo libero a Maria Sole. Con lei ho riscoperto il parco, non ci andavo da una decina di anni. Ora faccio una passeggiata mano nella mano con mio figlia è come andare in paradiso. Ho il cuore elevato alla seconda, vedo tutto in modo diverso. I figli servono a questo, a innamorarsi di nuovo della vita”, ha rivelato Arca.

Francesco Arca a Ballando con le Stelle?

Francesco è anche felicissimo che la bambina somigli tantissimo a lui. “Con orgoglio devo dire che assomiglia tutta al papà”, ha raccontato. Nonostante la Carlucci lo voglia nel cast della prossima edizione di ‘Ballando con le Stelle’, Arca rivela di non sentirla di partecipare al programma perchè non è un grande ballerino. “Ma se sono un palo della luce”, ha scherzato.