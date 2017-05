Grey’s Anatomy 13 Anticipazioni news e trame della puntata di questa sera lunedì 8 maggio 2017. Episodio 13×19 – «What’s Inside» – Attraverso le anticipazioni e le news di Grey’s Anatomy 13 vediamo che il decimo episodio dopo la pausa invernale si intitola “What’s Inside” (Che cosa c’è dentro) e vede in scena, oltre al cast regolare, la guest star Marika Dominczyk, nel ruolo di Eliza Minnick. “What’s Inside” è stato scritto da Tia Napolitano e diretto da Nzingha Stewart.

Grey’s Anatomy 13 Anticipazioni e trame della puntata di lunedì 8 maggio 2017. Episodio 13×19 – «La sinossi di What’s Inside»

Scopriamo insieme, attraverso le anticipazioni e news di Grey’s Anatomy 13, la sinossi diffusa a suo tempo dalla rete americana ABC sulla 19ª puntata, “What’s Inside”: «Quando Maggie prende in carico un grosso caso, molti dei medici sono preoccupati che lei non sia la persona giusta per quel lavoro, mentre Stephanie fa un errore, trattando uno dei pazienti del Grey Sloan».

Grey’s Anatomy 13 Anticipazioni e trame della puntata di lunedì 8 maggio 2017. Episodio 13×19 – «Il gran dolore di Maggie»

Che cosa succede, in effetti? Le anticipazioni e news di Grey’s Anatomy 13 spiegano che Maggie – ancora sofferente per la morte di sua madre – tenta di elaborare il lutto e superare il dolore della perdita tornando subito al lavoro, per immergervisi e non pensare ad altro. Ma i suoi colleghi non sono affatto d’accordo. In ogni caso Jackson si prodiga per aiutarla. Questa puntata va in onda lunedì 8 maggio 2017 alle ore 21:00 su Fox Life, canale 114 di Sky.