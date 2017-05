Kristen Stewart non ha mai avuto problemi nell’apparire in pubblico con le persone con le quali ha in corso una relazione sentimentale. Per quanto non sia affatto attiva sui social, l’eroina di Twilight non fa mai mistero delle sue fidanzate, e si fa vedere in giro con loro senza alcuna timidezza. L’anno scorso si è vista in dolce compagnia con St. Vincent, Alicia Cargile e SoKo, spiegando al mondo che aveva finito di nascondersi davanti alle macchine fotografiche. Sembra però che le cose stiano andando in maniera un po’ diversa con la sua attuale fiamma Stella Maxwell.

Kristen Stewart gossip e news. Con Stella convivenza in vista?

Secondo le news e i gossip più recenti, le apparizioni in pubblico della coppia non sono frequenti. Si sono viste in Georgia, dove Kris girava un film, e in California, ma stanno tenendo un profilo molto basso. Viste di recente a Los Angels mentre uscivano insieme da un “smoothie bar”, la diva e la modella apparivano in abbigliamento estremamente casual, ma – soprattutto – sembravano stare molto bene insieme e godere molto la compagnia l’una dell’altra. Indizi molti interessanti, che sembrano confermare i rumors secondo i quali Kristean Stewart e Stella Maxwell stanno per andare a vivere insieme. Restate sintonizzati con noi per ulteriori aggiornamenti!