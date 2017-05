Nuovi tagli capelli di tendenza per la primavera estate 2017!La frangia è un must per capelli in ogni stagione e anche tra le ultime tendenze di tagli di capelli per la primavera estate 2017. La frangia è capace di regalare quel tocco di originalità e brio ad ogni tipo di taglio di capelli: ci sono diversi tipi di frange da abbinare ai diversi tagli di capelli per essere sempre alla moda con tempi e con le ultime tendenze di tagli di capelli. Lunga e sfilata per il taglio medio e mosso, cortissima e definita per il corto.

La frangia per i tagli di capelli lunghi e mossi, invece, arriva pienissima fino agli occhi, ed è perfettamente messa in piega con una spazzola tonda. Nel bob lungo leggermente mosso è super-definita. Per i capelli lisci e fini la frangia è tagliata dritta e lasciata ricadere leggera sugli occhi. Molto gettonata, in particolare da abbinare a tagli di capelli medi e lunghi, quella scalata e sfilata, abbastanza lunga. Per i capelli ricci, infine, la frangia è lasciata naturale, con una lunghezza che arriva a coprire le sopracciglia.

I tagli di capelli medi sono sempre ricercatissimi perché femminili ma non impegnativi, e si propongono come la via di mezzo ideale tra il caschetto corto ed il lungo, un modo per cambiare look senza dare, però, un taglio troppo netto e definitivo alla nostra capigliatura. Possiamo ammirare i tagli di capelli medi in tante versioni dalle asimmetriche con la parte anteriore più lunga a quella blunt super netta, di tendenza anche in questa primavera estate 2017. I lob non sono soltanto nella classica versione bionda ma anche nelle tinte più originali, come il rosa.

I tagli capelli medi mossi sono di super tendenza tra i tagli capelli 2017, in particolar modo se molto scalati e con frangia. Uno dei tagli di capelli più belli della primavera estate 2017 è l’ob swag, un taglio di capelli è molto pieno nella parte superiore e molto sfilato in quella inferiore. Tornano in auge anche i posh bob, caschetti più corti dietro con punte allungate ad accarezzare il volto, come quello sfoggiato da Selena Gomez al Met Gala 2017 di pochi giorni fa. Il bob è certamente una soluzione perfetta per coloro i quali vogliono mettere da parte un taglio lungo, senza però stravolgere completamente il proprio aspetto con un taglio troppo corto.

