Pensioni anticipate, Ape. L’attesa per l’emanazione dei decreti attuativi delle misure per le pensioni anticipate contenute nella legge di bilancio 2017 dovrebbe terminare in tempi brevi. Il termine per l’entrata in vigore 2017 di Ape e dell’intervento per le pensioni anticipate dei lavoratori precoci era stato fissato nel 1° maggio 2017. Come segnalato da “Il Sole 24 ore”, il Programma nazionale di riforma allegato al Def 2017 prevede la piena operatività, entro il mese di maggio, del pacchetto pensioni contenuto nella legge di Bilancio.

Alcuni interventi del pacchetto pensioni contenuto nella legge di bilancio 2017 contengono un costo a carico dello stato, come ad esempio l’Ape sociale, mentre l’Ape volontaria consente l’anticipo pensionistico con l’onere finanziario a carico del pensionato. La spesa pensionistica complessiva è destinata ad aumentare secondo il Def, passando da 264,1 miliardi del 2017 a 287,6 del 2020, con un tasso di crescita annuo che va dall’1,3% dell’anno in corso al 3% del 2020.

Pensioni anticipate, Ape e precoci.Il commento di Susanna Camusso.

Il ritardo nell’emanazione dei decreti attuativi delle pensioni anticipate preoccupa i sindacati. Il segretario Susanna Camusso alla manifestazione della Cgil del 6 maggio ha affermato la legge Fornero sarebbe dovuta essere stata cancellata da tempo. “Bisogna ripartire”, ha affermato, “perchè ci pare che il Governo, dopo tanti annunci non solo non riesca a fare i decreti delle cose che ha già convenuto, ma non abbia idee per il futuro”. Un alto punto che ha sottolineato il leader sindacale è che: “Tanta parte del lavoro che c’è oggi è un lavoro che si fa a fatica, che usura, che è difficile per le persone”. “Quelle persone non possono aspettare l’infinita aspettativa di vita e devono avere il diritto e la possibilità di andare in pensione”.

Il prossimo incontro tra Governo e sindacati sulle pensioni è previsto per il 10 maggio. In quell’occasione si tireranno le fila della prima fase delle riforme che non può ancora dirsi definitivamente conclusa se le misure per le pensioni anticipate non entrano a regime. In aggiunta, dovrebbe iniziare il confronto sulle pensioni delle giovani generazioni.“Bisogna avere una pensione per i giovani:una pensione di garanzia”, ha ribadito Camusso. “Se i giovani non avranno una prospettiva previdenziale, anche chi è al lavoro oggi non avrà una pensione, perchè salta il sistema”, ha osservato.

Pensioni, precoci. le ultime novità.

I gruppo dei “Lavoratori precoci uniti a difesa dei propri diritto”, ha partecipato alla manifestazione della Cgil che si è tenuta sabato. Lo scopo della partecipazione era quello di portare avanti le richieste che i precoci fanno al Governo: quota 41 per tutti, flessibilità in uscita sganciata da qualsiasi prestito a partire dai 62 anni, blocco dell’aspettativa di vita, revisione del metodo contributivo, redistribuzione della ricchezza facendo pagare stavolta chi ha di più ed ha dato di meno e separazione della previdenza dall’assistenza. Tali richieste verranno portare avanti con maggiore forza nel corso nella manifestazione organizzata a Roma il prossimo 11 maggio.