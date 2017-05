Selfie- la cose cambiano: le ultime news e anticipazioni. Simona Ventura torna alla conduzione di Selfie-le cose cambiano in onda il lunedì in prima serata su Canale 5. Ecco quanto dichiara la Ventura in un’intervista: “Il fatto che si ricominci dopo soli quattro mesi è una grande soddisfazione. Per un programma nuovo è un valore, significa che l’azienda ci crede. Ne approfitto per ringraziare Pier Silvio Berlusconi: è stata sua l’intuizione geniale di mandarci su Canale 5. Sei puntate erano poche a fronte di 45.000 richieste d’aiuto che abbiamo ricevuto da persone che vogliono ripartire, rinascere, riacquistare fiducia in se stesse. E per quanto riguarda le novità, ecco quanto afferma la Ventura: “Tante. La prima è che ci sarà Belen Rodriguez, con un ruolo che io conosco, ma che non vi dico. Una principessa del popolo, la fata che con la bacchetta magica cambierà la vita alle persone. Sono felice che abbia accettato di entrare nel cast”.

Selfie-le cose cambiano: intervista a Simona Ventura.

Poi la Ventura continua dandoci altre news: “Avremo due nuovi arrivi: Iva Zanicchi e Barbara De Rossi”. Le conferma saranno Alessandra Celentano e Stefano De Martino, che formeranno coppie di mentori molto curiose con due grossi personaggi… a sorpresa. Per quanto riguarda le storie con cui si aprirà la puntata ecco quanto ci fa sapere Simone: “Alcune difficili, altre leggere, altre fortissime. Raccontare storie per alcuni è forse un modo antico di fare televisione, ma fatto in chiave moderna funziona sempre. Alcuni casi si portano dietro una grande sofferenza, ma anche una grande fiducia. C’è ribellione, c’è rabbia, c’è amore, ci sono tante sfaccettature. Noi aiutiamo le persone a ripartire e lo vediamo subito, non ci sono solo promesse. Questo è il meccanismo vincente del programma. “Selfie” mi ha arricchito, mi ha dato lucidità e una nuova percezione della vita degli altri. Ha fatto emergere dei valori che in me c’erano già, ma erano latenti”. E alla domanda se anche stavolta si esaudiranno i desideri di personaggi televisivi, la Ventura risponde: “Ce ne sono molti che vorrebbero chiedere aiuto, ma bisogna superare la paura di aprirsi. Io lo spero”.