Simona Ventura, il look stasera, 8 maggio 2017, a Selfie - Le cose cambiano

Selfie – Le cose cambiano, la prima puntata stasera, lunedì 8 maggio 2017. Stasera, lunedì 8 maggio 2017, torna su Canale 5 Selfie – Le cose cambiano, dopo appena 4 mesi dalla sua prima edizione. Simona Ventura è entusiasta del successo della sua trasmissione, e stasera torna in tv più grintosa che mai con una puntata che promette di essere piena di novità. Tra le news di questa seconda edizione di Selfie – Le cose cambiano è da segnalare la presenza di Belen, ma per ora non si sa che ruolo avrà all’interno della trasmissione: Simona Ventura, nella conferenza stampa di presentazione del programma, non ha svelato dettagli…

Selfie – Le cose cambiano, il look di Simona Ventura.

Sulla pagina Facebook di Selfie – Le cose cambiano, Simona Ventura ha pubblicato un video in cui invita i telespettatori a sintonizzarsi su Canale 5 per una nuova, strepitosa edizione della trasmissione. Nel video, Simone indossa un outfit total black: si tratta di un elegante completo pantalone con giacca dalla profonda scollatura impreziosita da frange sulle maniche. Che sia questo l’outfit scelto per la prima puntata della trasmissione?