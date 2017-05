Tagli di capelli primavera/estate 2017: i tagli di capelli corti. La bella stagione invita a un rinnovamento del look, sia in fatto di taglio di capelli che di colore. La scelta è vasta, tra tagli di capelli corti, e cortissimi, bob, lob, shag e sfilature sulle lunghezze e frangette. Le ultime tendenze accontentano tutti i gusti e tra tagli di capelli corti, medi e lunghi c’è solo l’imbarazzo della scelta. I tagli di capelli corti vanno dai pixie cut, agli undercut da red carpet. Dalle onde morbide ai ricci anni ’80, passando per i classici caschetti e i look sleek, le proposte viste sulle passerelle sono tantissime e tutte da copiare.

Tagli di capelli primavera/estate 2017: i tagli di capelli medi e lunghi.

Per chi ama i tagli di capelli medi si da il via alle lunghezze mosse e scalate, frange, proposte punk-chic e hair style sleek – effetto bagnato. I tagli di capelli medi sono tra i più gettonati perché incorniciano il viso con un tocco di originalità. I tagli di capelli lunghi permettono di creare acconciature sempre diverse. La regola da seguire è naturalezza, per chiome lunghe ricce, mosse e lisce che seguono in armonia il proprio stile personale.

