Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: ecco il nuovo amore di Giorgio Manetti

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: il nuovo amore per Giorgio. Protagonisti indiscussi del trono over di Uomini e Donne, il programma più longevo di canale 5, condotto da Maria De Filippi, sono stati per lungo tempo, e continuano ad essere, Gemma, Giorgio e da un po’ di tempo anche Marco. Tre protagonisti molto discussi ma anche amati, alla ricerca dell’amore. Mentre Gemma corteggia Marco che inesorabilmente tenta di fuggire alle sua avance, un nuovo amore arriva per Giorgio Manetti, conosciuto nel salotto pomeridiano della De Filippi e il loro incontro non è ancora andato in onda. “DiPiù” però è riuscito a documentare in anteprima l’esterna della romantica passeggiata, con bacio, fra Manetti e la donna entrata da poco nella sua vita, una vigilessa di Cuneo di 42 anni.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: la vigilessa rapirà il cuore del Manetti?

Le foto rubate li ritraggono in dolci atteggiamenti tra baci e risate. La seducente ed elegante vigilessa avrà rapito il cuore del Manetti? Non ci resta che attendere per scoprirlo.