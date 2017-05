Amici 2017 Ed. 16, gli allievi della scuola in lacrime dopo l'eliminazione di Shady

Amici 2017 Ed. 16, tutti sconvolti dopo l’eliminazione di Shady. Durante il settimo serale di Amici 2017 Ed. 16, andato in onda sabato scorso, abbiamo assistito all’eliminazione della bella e brava cantante della squadra Bianca Shady. L’eliminazione della ragazza è stata un duro ed inaspettato colpo per tutti: sia per i fan, che sui social sono hanno espresso il proprio stupore domandandosi come abbia fatto ad uscire uno degli allievi con maggiore talento, che per i partecipanti al programma. Ad Amici 20’17 Ed. 16 dopo l’eliminazione di Shady, Federica è in lacrime e abbiraccia forte l’amica. Ad abbracciare Shady è anche Elisa, che le confessa di aver acquistato “Loboutin” prima del serale.

Anche Thomas piange per l’eliminazione dell’amica, e ricorda come Shady sia stata sempre pronta ad ascoltarlo per qualunque problema, anche piccolo. Ad Amici 2017 Ed. 16 Emma parla con i ragazzi, e spiega che è importante andare avanti senza i sensi di colpa. “Compresi i miei”, aggiunge.

Amici 2017 Ed. 16, Shady al lavoro per il suo primo disco.

Shady lascia Amici 2017 Ed. 16, ma torna nella scuola per lavorare al suo disco con Boosta, che le fa ascoltare dei pezzi, e tra questi spicca un brano in francese dedicato ad un litigio d’amore.