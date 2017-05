Amici 2017 Ed. 16: la registrazione del nono serale e le reazioni dopo le due eliminazioni dei Bianchi!

Amici 2017 Ed. 16, anticipazioni e news. Grande attesa per la messa in onda dell’ottavo serale di Amici 2017 ed. 16 prevista per sabato 13 maggio 2017. Dopo l’eliminazione di Shady di pochi giorni fa, un altro duro colpo per Emma Marrone ci sarà nell’ottavo serale, in cui ci assisteremo all’eliminazione di un altro membro della sua squadra, ossia il giovanissimo cantante Thomas, accompagnata, dopo la diffusione della notizia in rete, da molte polemiche dei fans sul web, che non capiscono come sia stato possibile eliminare dal programma uno dei più grandi talenti di questa edizione. Alla vigilia della semifinale di Amici 2017 ed. 16, che noi vedremo sabato 20 maggio 2017, rimarranno in gara Sebastian, Mike Bird per i Bianchi e Federica, Riccardo, Andreas per i Blu.

Amici 2017 Ed. 16, anticipazioni e news: le reazioni dopo l’eliminazione di Shady.

Dispiacere e rammarico anche per l’eliminazione di Shady , che nell’ultimo daytime di Amici 2017 Ed. 16 su Real Time, si è sfogata:”Un’esperienza stupenda, ho fatto cose che non avrei mai immaginato. So che potevo fare altro, che potevo fare meglio. Lo farò fuori di qua”. Tutti i compagni di Squadra sono sembrati davvero tristi per l’eliminazione di Shady, che però nella scuola ha trovato una proposta di lavoro di Boosta, che produrrà il suo disco, e l’amore per Mike Bird, ufficializzato durante la settima puntata del serale di Amici.

Dispiaciuto per l’eliminazione di Shady anche Ermal Meta, che si è raccontato a Vanity Fair ed ha parlato della sua esperienza all’interno del talent:”Amici è un ambiente molto professionale. Io sono lì una volta a settimana, per cinque ore, non lavoro con i ragazzi tutti i giorni, ma mi piace molto l’energia dei sogni degli altri. Quando hai davanti qualcuno con un sogno è una cosa bellissima, glielo vedi negli occhi. Ecco, per me questo vale tutta la trasmissione». Meta si è detto molto dispiaciuto per una delle ultime eliminazioni:”Mi è spiaciuto che sia uscita Shady. Parlando di voce, è quella che preferivo lì dentro”.

Amici 2017 Ed. 16, anticipazioni e news: semifinale e finale.

Secondo le ultime news, la semifinale, ossia il nono serale di Amici 2017 Ed. 16, andrà in onda sabato 20 maggio 2017 e verrà registrata sabato 13 maggio 2017, giorno in cui potremo scoprire il nome dei finalisti di Amici 2017 Ed. 16 . La puntata finale di Amici 2017 Ed. 16 dovrebbe andare in onda alla fine di maggio, ossia sabato 27 maggio, in diretta su Canale 5.

