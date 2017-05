Amici 2017 Ed. 16, Thomas è l'eliminato dell'ottavo serale: la delusione e lo stupore dei fan

Amici 2017 Ed. 16, l’eliminato dell’ottavo serale è Thomas. Un nuovo polverone si solleva ad Amici 2017 Ed. 16. Secondo le anticipazioni dell’ottavo serale del programma, che andrà in onda sabato 13 maggio 207, ad essere eliminato sarà Thomas, uno dei ragazzi considerato tra i sicuri candidati alla finale in programma per il prossimo 27 maggio. La notizia ha sorpreso i fan che, sconvolti, si chiedono come mai allievi di grande talento apprezzati da pubblico e giuria siano usciti, mentre altri molto criticati siano ancora all’interno della scuola di Amici 2017 Ed. 16. Sono stati tanti i commenti di delusione e stupore sui social.

Molti hanno incoraggiato Thomas (“Incredibile come Thomas, che si adattava bene ad ogni stile, con una voce particolare e una presenza scenica pazzesca, sia uscito. Era uno dei migliori talenti di questa edizione, lo stesso vale per Shady, Lo Strego, Michele”; “La cosa assurda è che sabato uscirà Thomas… Il migliore in assoluto”; “Cosa vuol dire che esce Thomas? Ma sono pazzi? Ma sanno cosa vuol dire ‘talento’?”), altri si chiedono chi arriverà in finale…

Amici 2017 Ed. 16, a breve il disco di Thomas!

Durante l’ottavo serale di Amici 2017 Ed. 16, Thomas si è trovato al ballottaggio contro Federica, e ha dovuto lasciare la scuola. Per il ragazzo, però, ci sono belle notizie: la casa discografica Warner ha deciso di produrre il primo disco del ragazzo, che si chiamerà “Oggi più che mai”.