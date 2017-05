Amnistia e indulto 2017, carceri: tutte le ultimissime news ad oggi 9 maggio 2017. Si è tenuto pochi giorni fa nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo, il Seminario promosso da Exodus, dove si è parlato di amnistia e indulto, ergastolo e carceri. Sono state ospiti l’onorevole Rita Bernardini e il giudice Ann Power-Ford. Rita Bernardini, si è soffermata sul grave problema del sovraffollamento, ed ha spiegato che provvedimenti come amnistia e indulto potrebbero aiutare a risolvere questo problema. Due misure molto importanti ed utili previste dalla Costituzione, l’amnistia e l’indulto. La prima, ricorda la Bernardini, influisce soprattutto sui procedimenti penali pendenti perché cancella il reato, mentre l’indulto consiste, per definizione di legge, nella remissione totale o parziale della pena (o nella sua commutazione in altra meno grave) oppure nell’esenzione da un obbligo.

Amnistia e indulto 2017, carceri: tutte le ultimissime news ad oggi 9 maggio 2017!

Le due misure potrebbero essere utili per arginare il fenomeno del sovraffollamento e per deflazionare il carico giudiziario pendente. Per la Bernardini è “un dovere di uno Stato democratico quello di uscire immediatamente fuori dallo stato di illegalità”, e queste due misure previste dalla nostra Costituzione, l’amnistia e l’indulto potrebbero essere utili. La Bernardini ha parlato dei provvedimenti di amnistia e indulto, ma anche dei problemi delle carceri italiane, legati al sovraffollamento, soffermandosi, in particolare, sulla mancanza di personale penitenziario, così come di altre figure importanti per la vita di un carcere. Per la Bernardini quando il carcere contiene decine di migliaia di persone in più di quelle che può contenere, si verificano tutta una serie di problemi. Gli educatori non sono sufficienti, ci sono pochissimi psicologi, e direttori degli Istituti. Quando la popolazione detenuta è così numerosa, significa che tutto il sistema non regge.

Carceri e sovraffollamento, gli ultimi dati diffusi dall’amministrazione penitenziaria.

Intanto, le ultime statistiche ufficiali dell’Amministrazione penitenziaria parlano di oltre 56 mila persone negli istituti di pena: il dato mensile più alto degli ultimi due anni. Nel 2015 erano 52 mila. Una tendenza evidenziata in parte già lo scorso anno dall’Associazione Antigone che nel suo rapporto annuale denunciava un incremento di circa mille unità. Lentamente, gli istituti di pena italiani stanno tornando ad essere sovraffollati. “Due anni sono un arco temporale in cui sei legittimato a ritenere che non siamo in presenza di una fluttuazione che possa rientrare il semestre dopo – spiega Alessio Scandurra, di Antigone. È una tendenza che si consolida, quindi probabilmente qualcosa è cambiato”.

Diverse le ragioni dell’aumento della popolazione penitenziaria, argomenta Scandurra. “Le misure normative per limitare il sovraffollamento erano tutte strutturali – spiega – tranne che per la liberazione anticipata. Per un periodo circoscritto è stata portata a 75 giorni al semestre, poi è tornata a 45 giorni. Questa cosa ha avuto un grosso impatto, per cui la sola fine di questa misura probabilmente ha fatto una prima differenza”.I dati in crescita, però, suggeriscono anche un’altra lettura.

“C’è un cambio di clima – spiega Scandurra. Ai tempi del grande sovraffollamento, gli ingressi cominciarono a calare prima di qualunque intervento normativo, probabilmente perché le forze dell’ordine in alcuni casi avevano ricevuto indicazioni. Da questo punto di vista il clima è cambiato totalmente: da una parte non c’è più la sensazione dell’emergenza e di un sistema al collasso, dall’altra c’è una campagna di allarme sociale che va di pari passo con la campagna elettorale e con le elezioni che si avvicinano. La crescita dei numeri è una conseguenza di questo cambio di clima e neanche l’unica. Penso agli Stati generali, dove sono venute fuori tante idee e tanti temi e tutto questo non è stato tradotto in niente proprio perché c’è un cambio di clima politico”.

Depenalizzazione, misure alternative e sovraffollamento carcerario nell’analisi di Scandurra di Antigone.

“La ricetta principale è sempre la depenalizzazione – spiega Scandurra, ma è difficile dal punto di vista elettorale”. Oltre alla questione delle pene alternative, poi, c’è anche l’annosa questione della legge sulle droghe, dove “ulteriori interventi in materia avrebbero un impatto enorme sul penale e sul penitenziario perché la legge sulle droghe è il grande motore della carcerizzazione”. Tuttavia, conclude Scandurra, oggi c’è bisogno soprattutto di una presa di coscienza sul ruolo delle misure detentive. “In tanti hanno l’idea che la pena sia il carcere – spiega. La Costituzione e la legislazione dicono cose diverse, ma la cultura diffusa dice ancora che se non è carcere non è pena”.