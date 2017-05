Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime news ad oggi, 9 maggio 2017

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 9 maggio 2017: Rita Bernardini visita il carcere di Palermo. Rita Bernardini torna a parlare di carceri, e lo fa in occasione della visita all’istituto penitenziario Pagliarelli di Palermo, dove si è recata in visita negli scorsi giorni. La Bernardini ha raccontato della lunga visita al penitenziario, durata per ben 10 ore, e ha presentato ai microfoni di Radio Radicale Fabrizio Giannola, giovane avvocato che ha organizzato un convegno sulla realtà carceraria. Giannola ha fatto la sua prima visita in carcere in compagna di Rita Bernardini e ha raccontato le sue impressioni: “È stata un’esperienza forte, incontrare dei detenuti con problemi banali che nella realtà carceraria diventano enormi: un ragazzo della mia età ha difficoltà ad avere gli occhiali anche se gli mancano 7 gradi”, ha raccontato.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 9 maggio 2017: l’interessante progetto “Sulla scia… Delle ali della libertà”.

Un importante progetto si è concluso a Foggia. “Sulla scia… Delle ali della libertà” è un progetto ideato dal Rotaract club e ha come obiettivo la diffusione della cultura all’interno delle carceri. Il Rotaract club ha donato molti libri alla casa circondariale di Foggia, e così si vuole puntare alla risocializzazione ed alla rieducazione dei detenuti. L’iniziativa è nata prendendo spunto dal film “Le ali della libertà”, dove il protagonista ottiene dei finanziamenti e dei libri per rinnovare ed ampliare l’offerta della biblioteca del carcere in cui è detenuto. Grazie ai nuovi libri, il detenuto aiuta gli altri carcerati a conseguire il diploma e a smettere di delinquere.