Anticipazioni Il Segreto tutte le trame delle puntate della settimana 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 maggio 2017 – «Avvincenti emozioni e calde lacrime…» – Secondo le anticipazioni de Il Segreto, basate sulla trama delle puntate da lunedì 15 maggio a domenica 21 maggio 2017 della soap di Aurora Guerra, quel che stiamo per vedere sarà tutto un susseguirsi di avvincenti emozioni e calde lacrime! In breve, Camila raggiunge i sotterranei della Villa e si avvede della presenza di suo marito! Felice e commossa lo abbraccia.

Attraverso le anticipazioni de Il Segreto vediamo Hernando e Camila decidere di mettersi insieme in viaggio verso Cerceda, per sfuggire alla caccia di Elías Mato e della Guardia Civile, e poter individuare e consegnare alla giustizia una volta per tutte il vero responsabile della morte di Manuela e del piccolo Damian! Tuttavia la loro rocambolesca fuga dai sotterranei della profumeria, viene interrotta dai militari, che arrestano Hernando e sua moglie!

Le anticipazioni Il Segreto rivelano tuttavia che in carcere, per farsi liberare e poter così continuare a indagare sulla morte della madre e del fratellino di Beatriz, Camila, d’accordo con lui, accusa Dos Casas di averla rapita! Nel frattempo Alfonso racconta a Emilia la verità sulla morte di Salvador Castro e i due, di comune accordo, stabiliscono di riferirlo a Cristobal. Garrigues, intanto, continua a tramare ai danni di Francisca. Il rapporto tra Sol e Candela, intanto, dopo la drammatica perdita del bambino da parte della Santacruz, sembra ormai compromesso: la sorella di Severo si fa irretire da Filo, un nuovo personaggio dai tratti assai infidi!