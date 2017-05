Anticipazioni Tempesta d’Amore tutte le trame delle puntate della settimana 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 maggio 2017 – «L’ostinata onestà di Adrian» – Secondo le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, basate sulla trama delle puntate da lunedì 15 maggio a domenica 21 maggio 2017 della soap ambientata in Baviera. Beatrice scopre che Adrian vuole liberarsi dell’eredità paterna e per giunta, non vuole vendere le sue azioni a Friedrich!

Anticipazioni Tempesta d’Amore la settimana 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 maggio 2017 – «I documenti che incastrano Hagen»

Così – secondo le anticipazioni di Tempesta d’Amore – la Hofer pianifica di uccidere Adrian, a colpi di fucile! La situazione precipita quando Lechner, dopo aver parlato a lungo con Clara, prende la sua definitiva decisione: vendere le sue quote a Charlotte e Werner! Beatrice viene divorata dalla rabbia e si infuria! La Morgenstern madre e figlia intanto trovano i documenti che potrebbero incastrare Hagen e li consegnano ad Adrian. William va su tutte le furie: davvero suo fratello vuol fare questo?

Anticipazioni Tempesta d’Amore tutte le trame delle puntate della settimana 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 maggio 2017 – «Tina sempre in bilico fra Oskar e David»

Le anticipazioni di Tempesta d’Amore mostrano che quei documenti rischiano di compromettere per sempre per sempre anche la posizione di Susan, la madre di Adrian e William, che potrebbe finire in carcere con l’accusa di essere complice del marito. Tina incontra David e passa dei momenti molto spensierati insieme a lui, ma la sua felicità è incompleta, perché non riesce a smettere di pensare ad Oskar che le chiede di dargli un’altra possibilità.