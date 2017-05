Colorazione capelli primavera/estate 2017: ecco tutti i colori super glamour da provare

Colorazione capelli primavera/estate 2017: i colori super glamour da provare. Il nuovo trend in tema di capelli per la prossima stagione li vede super colorati! Le scelte sono principalmente due: optare per una tinta washout oppure per un colore permanente. Per chi ama il biondo niente paura. Per l’inverno 2017 il colore era freddo mentre per l’estate si punta tutto su un biondo scuro con sfumature dorate, effetto baciati dal sole. Anche per l’estate il chocolate mauvè va alla grande, magari con sfumature tendenti anche al blu, per dare un twist diverso. Per le ragazze under 35 la parola d’ordine è a tutto colore! Il colore capelli estate 2017 ufficiale è il rosa, abbinato a mille altri colori super pop.

Colorazioni capelli primavera/estate 2017: tutte le tendenze del momento.

Tante le novità a partire dalle tecniche di colorazione come il balayage, che consente di ottenere effetti differenti da quelli naturali agli effetti pop, ai colori veri e proprio che vanno dal blorange al biondo, dal castano al rosso. Indipendentemente dai tagli per capelli corti, medi e lunghi, da fare mossi o lisci, con frangia o senza, è fondamentale sapere quali sfumature scegliere per essere trendy, fino a dove osare con il colore e come declinare le tinte più amate.