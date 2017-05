Festa della mamma, gli eventi al Museo del Cenacolo di Milano. Domenica 14 maggio 2017 si festeggia la Festa della mamma, ed in tutta Italia sono tanti gli eventi organizzati per renderle omaggio e per far vivere alle nostre mamme una giornata speciale. A Milano, al Museo del Cenacolo Vinciano, ci sarà l’appuntamento “Faccia a faccia con Leonardo… E la mamma”, con tanti laboratori per bambini fino agli 11 anni e le loro mamme, per trascorrere insieme un pomeriggio speciale in allegria.

Festa della mamma, gli eventi al Parco Sempione di Milano.

Sabato 13 e domenica 14 maggio 2017, sempre a Milano, ci sarà il CycloPride Day, un evento che vuole promuovere l’uso della bicicletta. L’appuntamento è alle 11 del mattino al Parco Sempione per trascorrere una piacevole giornata all’aria aperta. Alle 15.30 ci sarà la Caccia all’alloro, una particolare caccia al tesoro che si svolgerà in bicicletta e che consentirà di imparare a conoscere le specie botaniche del parco. Domenica 14 maggio ci sarà il corteo in bici del Cyclopride Day, ed inoltre ci saranno tanti laboratori per piccini ed adulti.