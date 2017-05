La prova del cuoco: le anticipazioni e le ricette della puntata di oggi 9 Maggio 2017

La prova del cuoco: le anticipazioni della puntata di oggi 9 Maggio 2017. Torna oggi in onda una nuova puntata de La prova del Cuoco, in diretta dal lunedì al venerdì alle 11:50 su Rai Uno alla cui conduzione vediamo la spumeggiante Antonella Clerici. In attesa delle ricette e di sapere gli ospiti della puntata di oggi ricordiamo che nella giornata di ieri de La prova del cuoco Hiro Shoda ci ha proposto dei roll-katsu, ovvero dei rotolini di maiale impanati fritti con salsa ai semi di sesamo. I rotolini sono stati riempiti con salame e formaggio. Per l’impanatura si è passati dalla farina, all’uovo e pane grattugiato in modo grossolano. I semi di sesamo sono stati pestati, con l’aggiunta di zucchero, acqua e salsa di soja, così da creare una crema.

La prova del cuoco: la sfida dei cuochi di oggi 8 Maggio 2017.

Nella puntata di ieri de La prova del cuoco abbiamo assistito alla prova dei cuochi dove il menù rosso prevedeva delle rose di tagliatelle con pecorino e spinaci e salmone al lime con crosta di anacardi. La squadra verde rispondeva con dei sombreri di scamorza e carciofi con una salsa di pomodorini e tramezzini di carne e carciofi. A vincere la sfida è stata la squadra rossa. Chi vincerà la sfida dei cuochi nella puntata di oggi de La prova del cuoco?