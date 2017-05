Pensioni, le ultime news ad oggi 9 maggio 2017. Domani ci sarà il nuovo incontro tra governo e sindacati, come annunciato da Roberto Ghiselli, segretario confederale della Cgil, all’esito dell’ultimo incontro del 4 maggio scorso. Il nuovo incontro tra governo e sindacati vedrà la prosecuzione della discussione sulla fase due della riforma delle pensioni, in particolare sulle pensioni future dei giovani. I sindacati si augurano al più presto l’emanazione dei decreti attuativi e l’avvio della fase due di riforma, che stenta a decollare. Temi oggetto di questa seconda fase di confronto saranno la pensione per i giovani, la flessibilità in uscita, la differenziazione dell’attesa di vita, il lavoro di cura, la previdenza complementare e la rivalutazione delle pensioni in essere.

Pensioni anticipate ed Ape, le ultime news di Orietta Armiliato.

Sul fronte pensioni anticipate ed Ape, il meccanismo di pensionamento anticipato che tanto ha fatto discutere in questi mesi, Orietta Armiliato del gruppo Facebook Comitato Opzione Donna Social, ieri ha pubblicato un post per spiegare meglio il suo meccanismo di funzionamento:«Ho postato l’avvio di un dibattito, ed in esso ho avuto l’ardire di fare riferimento all’Ape. La mala informazione ha seminato e, purtroppo, ha avuto i suoi frutti e dunque quando questa parola viene pronunciata, ecco che subito si viene tacciati di voler somministrare “intrugli da stregoni” e scatta immediato e spontaneo il “vade retro”.

Questa misura viene spesso interpretata come una sorta di impronunciabile giaculatoria degna del peggior menagramo dell’universo, della serie “Dio ce ne scampi e liberi” semplicemente perché molti confondono l’anticipazione con il mutuo. Senza voler entrare nel dettaglio di tecnicismi complessi, provo a spiegare con semplici parole la differenza fra le due prestazioni: con l’anticipazione si mette a disposizione una somma di denaro che verrà mano mano restituita ma ottenendo in garanzia il solo pegno dei titoli, mentre il mutuo comprende qualsiasi finanziamento a medio o lungo termine ma che sia garantito da ipoteca di primo grado. Quindi, APE non è ne un debito ne un’anatema ne una disgrazia, ma una formula da guardare con interesse ed attenzione per poter anticipare i termini della quiescenza».

Pensioni anticipate donne e valorizzazione del lavoro di cura.

Il Comitato Opzione Donna Social si augura in questa fase due di discussione l’introduzione, dopo la chiusura del regime sperimentale Opzione Donna, di nuove forme di pensionamento anticipato per le donne, che valorizzino e tengano conto ai fini previdenziali del lavoro di cura da loro svolto. La Armiliato pubblica, a tal proposito, anche uno stralcio del passaggio dalla pdl n.1881 a prima firma On.Maria Luisa Gnecchi, «poiché sia chiaro a tutti il riferimento a quanto inserito nel verbale di accordo sottoscritto fra Governo e Sindacati lo scorso 28 Settembre: “Dati dell’Eurostat e della Commissione europea (2006-2007) e dell’ISTAT (2008) attestano che in media le donne italiane lavorano 60 ore la settimana: sono in Europa quelle che lavorano di più. Sulla somma incidono sia il lavoro retribuito svolto fuori casa che quello non retribuito prestato in ambito familiare. Questo lavoro gratuito, che gli indicatori economici non rilevano, tiene in piedi la società la quale, però, restituisce alle donne assai poco rispetto a quanto da loro riceve. Oggi, infatti, mancano i servizi di assistenza per l’infanzia e quelli per gli anziani.”E questo è quanto espresso e che sarà processato e discusso durante i prossimi tavoli di lavoro: maggiore flessibilità nell’accesso alla pensione. Ne consegue che la discussione debba andare nella direzione di una valorizzazione di queste “ore lavorate” e la derivante “remunerazione” che si potrebbe esprimere sia in termini di contributi aggiuntivi sia in termini di riduzione dell’età di accesso alla pensione, anche con l’ausilio di mezzi quale l’Ape».

Pensioni, ddl concorrenza, Tfr, le ultime news.

Le ultime news sul fronte pensioni vengono fornite dal Ddl concorrenza, approvato dal Senato, che permetterà ai lavoratori di scegliere per una destinazione anche solo parziale e non integrale del Tfr ai fondi pensione. E’ quanto si legge su Studio Cataldi che descrive come cambiano “i rapporti tra tale trattamento e la pensione integrativa”. Il testo del Ddl prevede la possibilità di optare per destinare anche soltanto una parte del Trattamento di fine rapporto a fondi pensione aziendali, settoriali o fondi Inps. Il resto potrà essere accantonato come accadeva prima e percepito a fine carriera.

Riforma pensioni e flessibilità in uscita, le ultime news di Cesare Damiano.

Le ultime news sul fronte pensioni anticipate e flessibilità in uscita, vengono fornite anche dall’onorevole Cesare Damiano, Presidente della Commissione Lavoro alla Camera, che dichiara: “L’affermazione di Renzi secondo il quale ‘Gentiloni arriverà fino al 2018’ è importante e impegnativa. Il Governo ha di fronte a sé mesi difficili e scelte importanti sul terreno politico, economico e sociale. Va definita una nuova legge elettorale e, per la sua conclusione, sarà decisivo il ruolo di proposta e di equilibrio del Partito Democratico”. “In secondo luogo – prosegue – la legge di Bilancio dovrà contenere un chiaro indirizzo di sviluppo e dare continuità alle scelte di carattere sociale che riguardano la flessibilità previdenziale e la stabilità del lavoro”. “Si tratta di contenuti essenziali per poter svolgere la nostra azione anche in Europa e sarà decisivo il livello di intesa e di sinergia fra Partito Democratico e Governo: convergenza che va ricercata su tutte le tematiche in discussione”, conclude Damiano.

Lavoro, sostegno per l’inclusione attiva: le ultime news dell’onorevole Anna Giacobbe.

L’impegno del Pd, intanto, prosegue anche sul fronte del lavoro e delle politiche di inclusione attiva. A tal proposito l’onorevole Anna Giacobbe parla delle nuove misure e dell’estensione dei criteri che danno diritto alle famiglie in condizione di povertà di ricevere il contributo previsto dal “Sostegno per l’Inclusione Attiva”. Sottolinea la Giacobbe: “E’ un misura prevista dalle leggi di Bilancio, in attesa della concreta entrata in vigore della nuova legge per il contrasto alla povertà e all’inclusione sociale, approvata a marzo. Lo scopo è quello di ampliare il numero dei beneficiari per arrivare a tutte le famiglie con figli minori in condizioni di povertà. E’ previsto un punteggio (attribuito sulla base dei carichi familiari, della situazione economica e della situazione lavorativa) per valutare lo stato di bisogno: viene abbassata la soglia di accesso, e quindi buona parte delle famiglie con un ISEE fino a 3.000,00 euro in cui sia presente almeno un figlio minorenne o disabile o ci sia un figlio in arrivo, potranno ora accedere al contributo.

Altre modifiche riguardano le famiglie con persone disabili e non autosufficienti.80.000 famiglie che erano state escluse perché non rientravano nei criteri previsti allora, riceveranno il contributo; altrettante lo stanno già ricevendo. Via via si dovrà fare sapere a tutti quelli che hanno quel diritto come fare ad essere aiutati dai servizi sociali. Complessivamente i nuclei familiari che potranno accedere al sostegno economico e al connesso progetto di presa in carico da parte dei servizi sociali sono 400 mila.E’ prevista anche la proroga nel 2017 dell’assegno di disoccupazione (detto ASDI) riconosciuto agli ultra cinquantacinquenni e ai disoccupati con figli minorenni che hanno esaurito l’indennità di disoccupazione (NASPI) e si trovano in una condizione di particolare disagio economico. In parallelo prosegue il lavoro per potenziare la rete dei servizi territoriali per l’accesso e la presa in carico delle famiglie che hanno diritto ora al Sostegno all’inclusione attiva e poi al Reddito di inclusione previsto dalla nuova legge, di cui si stanno predisponendo i provvedimenti attuativi”.

In conclusione rileva la Giacobbe:”Io penso che come parlamento, insieme al governo e soprattutto al ministero del lavoro, abbiamo fatto un lavoro importante. E che davvero adesso vadano trovate le risorse per dare una risposta a tutte le famiglie e le persone in condizioni di povertà assoluta. Serve molto denaro, ma va trovato. Si può. Intanto devono essere spesi i denari che ci sono, devono arrivare a chi ha bisogno e diritto di averli, insieme alle attività dei servizi sociali per aiutare ad uscire dalla condizione di deprivazione: mandare i figli a scuola, farli curare e curarsi, provare a superare dipendenze, cercare un lavoro almeno con le probabilità di trovarlo che hanno gli altri”.